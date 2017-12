Șoferi inconștienți cercetați de polițiști

Un bărbat în vârstă de 36 de ani, din localitatea constănțeană Moșneni, s-a ales cu dosar penal, după ce a fost prins de polițiștii de la Rutieră în timp ce conducea sub influența alcoolului. Oamenii legii spun că suspectul a fost tras pe dreapta pe o stradă din localitatea Dulcești. Aceștia l-au testat cu aparatul Drager și au descoperit că se urcase băut la volan. Un tânăr, de 29 de ani, are, de asemenea, probleme cu legea. El a fost depistat de polițiști, în comuna Nicolae Bălcescu, în timp ce conducea un autoturism, deși nu are permis. Cei doi sunt cercetați în stare de libertate.