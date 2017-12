Șoferul care a comis un accident mortal la Sinoe și a fugit, arestat preventiv

Polițiștii de la Rutieră și medicii de la Serviciul de Ambulanță Județean Constanța au intervenit joi, 15 iunie, la un accident rutier care s-a produs în localitatea Sinoe, din județul Constanța. Evenimentul rutier s-a petrecut la ieșire spre localitatea Istria. În urma impactului, a rezultat o victimă inconștientă care, la scurt timp, a decedat. Șoferul neatent, care era sub influența băuturilor alcoolice și, ulterior, a părăsit locul accidentului, a fost prins de polițiști și dosarul său a ajuns a ajuns la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, care a luat măsura arestării preventive față de inculpat.

Iată comunicatul Parchetului:

Compartimentul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

La data de 16.06.2017, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Constanţa cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpatul reţinut F.F, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, faptă prevăzută de art. 192 alin. (1) şi (2) din C. pen, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, constând în conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. (1) din C. pen., refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre bilogice, faptă prevăzută de art. 337 din C.pen şi părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, constând în părăsirea locului accidentului, fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei, de către conducătorul vehiculului implicat într-un accident de circulaţie, faptă prevăzută de art. 338 alin. (1) din C.pen, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen..

Din probele administrate până în acest moment în cauză, s-a reţinut în sarcina inculpatului faptul că:

La data de 15.06.2017, orele 15:30, inculpatul FILIP FLORIN, în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice (0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat) şi fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, a condus autoturismul marca Dacia, pe DJ 226 în loc. Sinoie, dinspre Mihai Viteazu către Istria, şi, ajungând la km 6+20 m, într-o curbă la dreapta, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers către stânga, a pătruns pe sensul opus de mers şi a surprins şi accidentat mortal pe victima P.E., care se deplasa pe marginea părţii carosabile din sens opus cu faţa către autoturism, strada nefiind prevăzută cu trotuare, după care autoturismul s-a răsturnat în afara părţii carosabile.

După producerea accidentului conducătorul auto a părăsit locul faptei fără încuviinţarea organelor de poliţie, fiind identificat la domiciliul acestuia de către lucrătorii postului de politie Mihai Viteazu, după aproape 2 ore, la orele 1715.

În momentul producerii accidentului rutier autoturismul nu avea aplicate plăcuţe cu nr. de înmatriculare.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

