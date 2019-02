Solicitare: convocarea de urgență a grupului de lucru pentru taxa clawback

Asociația Producătorilor de Medicamente Generice (APMGR) solicită autorităților convocarea de urgență a grupului de lucru pentru taxa clawback și luarea unei decizii imediate pentru introducerea calculului diferențiat al acesteia - singura măsură care poate opri dispariția medicamentelor ieftine de pe piață. „Nivelul taxei clawback pe ultimul trimestru al anului 2018, de 25.05%, dovedește că ajustarea bugetului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) cu inflația nu a fost nici pe departe suficientă,” a declarat Adrian Grecu, președintele APMGR. La acest nivel, datorită faptului că se aplică la prețul de farmacie, taxa reprezintă 35% din prețul de producător pentru medicamentele sub 25 de lei. Pe lângă taxa clawback producătorii de medicamente au de acoperit, începând cu această lună, și costurile implementării Sistemului Național de Verificare a Medicamentelor, respectiv introducerea unor elemente de siguranță suplimentare pe cutiile de medicamente, care să reducă riscul falsificării acestora.

“O taxă clawback care reprezintă cel puțin o treime din prețul de producție, la care se adaugă costul implementării noului sistem, va face ca și mai multe medicamente să ajungă cu prețul de vânzare sub costul de producție, ceea ce va genera în mod imediat retragerea din producție sau sistarea importului,” precizează Adrian Grecu. La finalul anului 2018, unul din trei bolnavi cronici nu-și găsea medicamentele necesare în farmacie, iar acest lucru s-a agravat la începutul acestui an. Majoritatea acestor pacienți nu mai pot avea o schemă de tratament completă din cauza lipsei medicamentelor ieftine, conform declarațiilor reprezentanților asociațiilor de pacienți. Medicamentele cu prețul sub 25 de lei, folosite de peste 8 milioane de pacienți și fabricate în majoritatea lor în România, sunt primele afectate de nivelul actual al taxei clawback. În contextul actual, APMGR estimează o tendința accentuată de dispariție a medicamentelor ieftine de pe piață. ‘’Este momentul că Ministerul Sănătății să-și țină promisiune făcută anul trecut și să trecă la implementarea imediată a unui calcul diferențiat al taxei clawback,’’ a mai adăugat Adrian Grecu, președintele APMGR.

Asociația Producătorilor de Medicamente Generice (APMGR) a propus autorităților o soluție de calcul diferențiat al taxei clawback în funcție de preț, soluție validată de simulările CNAS și acceptată de Consiliul Concurenței.