Sorana Cîrstea, în optimile de finală ale WTA Miami

Sorana Cîrstea a învins-o pe Daria Kasatkina (26 de ani, 11 WTA) în turul 3 al turneului WTA de la Miami, scor 7-5, 6-2.

Sorana și-a luat astfel revanșa în fața rusoaicei care a câștigat confruntarea directă din acest an de la Abu Dhabi, 6-2, 6-0.

În optimile de finală ale WTA Miami, Sorana Cîrstea va întâlni câștigătoarea dintre americanca Danielle Collins (53 WTA) și rusoaica Elina Avanesyan (65 WTA).

În urma acestei victorii, Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec în valoare de 101.000 de dolari.

România a mai avut trei jucătoare prezente pe tabloul principal de la Miami, dar toate au pierdut în primul tur: Simona Halep (vs Paula Badosa), Ana Bogdan (vs Katerina Siniakova) și Jaqueline Cristian (vs Diane Parry).

Miami Open, turneu din categoria WTA 1000, are loc în perioada 19-31 martie. Se joacă pe suprafață hard, pe tabloul principal se află 128 de jucătoare, iar premiile acordate au valoare totală de aproapte 9 milioane de dolari.