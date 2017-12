Sorin Grindeanu va primi un salariu fabulos din bani publici

După ce s-a porcăit cu președintele PSD, Liviu Dragnea, fostul premier Sorin Grindeanu s-a împăcat cu liderul social democraților. Acum, Dragnea i-a oferit „o halcă de carne“ lui Grindeanu. Fostul premier a fost numit preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), pentru perioada rămasă din mandatul de 6 ani început în 11 mai 2017, prin votul plenului reunit al Parlamentului. Grindeanu a declarat că, în această calitate, nu mai este membru al PSD. El a spus că are dialog cu Liviu Dragnea, iar pe premierul Mihai Tudose îl sfătuieşte să comunice mai bine în privinţa măsurilor fiscale. „Le mulţumesc colegilor parlamentari pentru încredere. E un domeniu în care am activat, este domeniul unde am terminat şi facultatea, şi masteratul”, le-a spus Grindeanu jurnaliştilor. Mai este cazul să amintim că, în postul de șef al ANCOM, Grindeanu va câștiga, lunar, 10.000 DE EURO.