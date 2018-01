Sorin Roșca Stănescu - Când Elena Udrea va vorbi...

2018 este anul în care, inevitabil, Elena Udrea va vorbi. În 2018 ea va fi pusă literalmente la zid. Va primi o condamnare după gratii. Acest deznodământ, corect sau incorect, nu mai poate fi evitat. La fel cum reacția previzibilă a Elenei Udrea nu lasă loc la prea multe incertitudini. Mulți dintre cei care au încercat să se decupleze de ea vor plăti, la pachet, o factură publică. Morală. Dar care poate deveni și penală.

Izbucnirea de miercuri, 3 ianuarie, a Elenei Udrea, nu este deloc întâmplătoare. Ea îi pune la zid, fără să-i nominalizeze, pe cei care i-au ciugulit din palmă, la propriu și la figurat, atunci când împărțea favoruri și care astăzi s-au detașat de ea sau chiar o înfierează de pe baricadele #rezist. Lasă să se înțeleagă pe un ton furibund, dar în același timp ferm, că ziua socotelilor se apropie. Și că nu are de gând să plece singură după gratii. Iar când va pleca, în urma ei totul va fi scrum și fântânile vor fi otrăvite.

Elena Udrea a fost foarte multă vreme cel mai apropiat cetățean al României de Traian Băsescu. Acesta i-a oferit uriașe favoruri. Pe rând, a fost șefa cancelariei prezidențiale, ministru al Turismului, ministru al Dezvoltării, președinte al PDL București și, din acestă poziție, unul dintre conducătorii partidului aflat la putere. În calitate de ministru al Dezvoltării, a dispus în vremuri de criză economică de cele mai mari fonduri pe care le-a avut vreodată pe mână vreun ministru. Și de posibilitatea legală de-a împărți aceste bugete de miliarde de euro anual multora dintre administrațiile locale. Sub aspect financiar, a dispus de un instrument extrem de eficient prin care a ajutat și a ținut sub control sute de politicieni, oameni din deconcertate, pe care i-a împins în funcții importante, trusturi de presă și jurnaliști adjudecați la bucată.

Toate aceste instrumente umane au fost create și lăsate sub forma unei rețele la vremea ei invulnerabilă, prin pârghii politice și financiare. Pârghiile financiare au fost de trei feluri. Fondurile aflate legal la dispoziția ministrului Dezvoltării, fonduri obținute cu titlu de mită – în general mită politică – utilizată tot în scop politic și bani dirijați către anumite persoane direct de către soțul ei de atunci, Dorin Cocoș, cei mai mulți obținuți tot sub formă de mită. Și întorși într-o formă sau alta către partid.

Dacă încercăm să radiografiem toată această plajă extrem de largă în care s-au scurs sume impresionante de bani, vom descoperi fără prea mare dificultate două lucruri.

1) Persoanele care au beneficiat de susținere financiară, ca și partidele pe care acestea le reprezintă, se aflau sub regimul Traian Băsescu la putere.

2) Iar astăzi, în linii mari, se află tot la putere. Au schimbat doar barca. PDL s-a topit în PNL, se află la putere într-o treime din localitățile României, reprezintă princiala forță de opoziție din Parlament, este un partid susținut de președintele Klaus Iohannis și de servicii și, al rândul său, clamează lupta împotriva corupției. O corupție pe care au instalat-o și au exacerbat-o mulți dintre actualii lideri PNL, foști demnitari PDL sub regimul Traian Băsescu. Atunci, ca și acum, mulți dintre colaboratorii Elenei Udrea erau parte a sistemului. Iar când nu erau parte, erau susținori ai acestuia. Sistemul ca atare a trecut din niște mâini în alte mâini, dar țuțării au rămas cam aceeași.

Ceea ce o scoate din minți pe bună dreptate pe Elena Udrea, este faptul că mulți dintre cei care au beneficiat sub diverse forme de favorurile ei, în calitate de ordonatori de credite, sau de lider politic, sau de soție a lui Dorin Cocoș, sau de prietenă apropiată a lui Traian Băsescu, sau de lider de partid, aflați astăzi tot în proximitatea sistemului, dar într-o altă configurație politică, în loc să o protejeze, o atacă.

Elena Udrea lasă să se înțeleagă că toți aceștia, din politică, din lumea afacerilor, din administrația publică și din presă, vor plăti până la urmă o parte din factura pe care ea însăși va fi silită să o plătească. Mai pe șleau, ea recunoaște că a furat, dar afirmă – și pe bună dreptate – că a furat nu doar pentru ea însăși ci și pentru alții, care astăzi au abandonat-o.

Am fi mari naivi să nu ne imaginăm că la acest capitol, numit ”alții”, nu ar fi cumva cap de listă însuși Traian Băsescu. Tot ceea ce se întâmplă în materie penală legat de Traian Băsescu și de familia acestuia, minus fratele, al cărui ”accident de parcurs” nu mai putea fi sub nicio formă evitat, demonstrează existența unui blat încheiat de acesta cu sistemul în noua sa configurație. Din această înțelegere însă, Elena Udrea nu mai este parte. De aceea, am convingerea că atunci când va vorbi, direct sau indirect, nu se va rezuma doar la Ioana Ene Dogioiu de la Ziare.com, ci îl va lovi pe cel care, în definitiv, s-a aflat în fruntea sistemului ticăloșit și al bucatelor timp de zece ani și pe care ea l-a acoperit până acum cu multă eleganță. Din această perpectivă, este anul unor dezvăluiri care vor cutremura din noua societatea românească. Și care nu vor rămâne, firește, fără urmări.