12:48:17 / 25 Mai 2018

Roshkk Stanevski a fost fatat, a vegetat si va plesni porcdecaine rabiat!

De departe, cel mai psihopat-demential tampitopolean din merdia rromarlanesti! Acest moroi de merdia a facut atat de mult rau fostului popor Roman, ca nici iadul nu'l va primi. SeKurist-ceausist, agent de duzina CIA, patriocton, delator, nebun ce a fost angajat de catre liberabiati si facut si...sOnator(???) in partzamentul rromarlan, imbokktzit la paroxism din cleptomania kkpIUDAlista etc. Chiar daca e dement genetic - tata si fiu sinucisi din cauza mentala -, va fi fost pedepsit, fie si postmortem, de catre Romanii Renascuti! Daca acest ziar il publikk pe acest Romanacton-sadic, acest mercenar-asasin moral, e o demonstratie ca sadismul merdialqaedanilor Rromarlani e incurabil. Si numai MOARTEA ii va vindekk - MOARTEA antisocietatii kkpIUDAliste ultracleptomaniace de factura zsidanesc-amerikknara ce i'a produs! Dar, sa ne intrebam. Sunt sanse ca kkpIUDAlismul sorosatanic sa fie distrus? Da, da, da!! Priviti la ce se intampla si in Gitalia! Si asta dupa ce s'a intamplat in Magharia. De undeva va veni SALVAREA europenilor, in general, si a Romanilor, in particular! Popoarele, si cele bokkte din vest, se vor fi DESTEPTAT in ultimul minut al decadentei, pieirii lor evidente; sinucidere FORTATA de politicastrii cu mult mai numerosi decat...politicienii. --- In aceste zile are loc cel mai TOXIC, SATANIC fenomen merdiatic postedecembrist - merdia vor sa ELIMINE COMPLET SI DEFINITIV boborul din dezbaterea publica. Boborul sa fie obligat doar sa inghita ce ERUCTEAZA crimnalii sadici merdialqaedani. Nu mai pot citi normal, fara nicio teroare...cookista, nici macar Adevarul in care publica Plesu. Merdialqaedani TOXICI, SINISTRI, PORFIRICI Rromarlani! Istoria se va RAZBUNA pe voi! Crunt! Amin!