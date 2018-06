Sorin Roșca Stănescu - Se scurtează drumul spre Cotroceni al Elenei Udrea

Fostul ministru al Dezvoltării, fostul ministru al Turismului, fostul consilier prezidențial Elena Udrea și-a anunțat intenția certă de a candida cu succes la următoarele alegeri prezidențiale. A făcut-o de departe. Tocmai din Costa Rica. Acum am aflat că drumul acesteia până la Cotroceni se scurtează. Într-un fel sau altul, va ajunge în România.

Și ultima instanță a condamnat-o. Elena Udrea este bună de pușcărie pentru șase ani. Conform practicii din Costa Rica, fiind cetățean al Uniunii Europene, Elena Udrea va fi extrădată. Are o singură posibilitate să scape. Să tragă de timp până naște. Când cineva se naște în Costa Rica, devine cătățean al acestui stat. Iar autoritățile nu vor admite despărțirea copilului de mamă. Situația este imposibilă. Un adevărat cerc vicios. Dacă trece timpul și dă ființă unui copil, Elena Udrea nu va fi extrădată, nu va putea fi încătușată, dar nici nu va ajunge președintele României, așa cum a promis. Nici măcar nu va putea candida. Dacă însă lucrurile se precipită, se întoarce în România. Și, teoretic, are o șansă. Șansa de a fi grațiată. De către președintele Klaus Iohannis. Nu e clar însă, pentru că nu a citit încă nimeni pe de-a întregul sentința, dacă și grațiată fiind are sau nu are dreptul de a candida.

Până când viața va descâlci această teribilă încurcătură, cred că Elena Udrea mai are un necaz. E greu să ajungi pe insulă urmându-ți o prietenă, în cazul de față Alina Bica, să mergi pe mâna acesteia și apoi să constați cât de subțire este protecția juridică pe care ți-o oferă statul gazdă. În urmă cu câteva zile, Elena Udrea a scăpat un oftat. Reproșându-și că a adoptat rețeta Bica. Și că, de fapt, micuțul stat Costa Rica nu îi oferă protecția scontată. Decât în circumstanțe foarte greu de îndeplinit.

Timpul lucrează împotriva Elenie Udrea. La fel cum, în mod fatal, a lucrat și împotriva Alinei Bica. Când Alina Bica era șefa anti-mafiei, când tăia și spânzura, în numele unor legi la care tot ea pusese umărul, faimosul Florian Coldea, fostul director operativ SRI și la fel de faimosul Dumitru Dumbravă, alt general de marcă SRI, încă în pâine acolo, i-au cerut Alinei Bica în termeni imperativi să-l aresteze pe Daniel Horodniceanu. Actualul șef anti-mafia. Și să-l ridice pur și simplu din stradă. Această solicitare nebunească, dar care, iată, s-a putut întâmpla în cazul ei, ar fi pus-o pe Alina Bica în situația de a se implica într-un fel sau altul în afacerea Black Cube. Cel puțin asta susținea ieri fostul ofițer SRI Daniel Dragomir. Alina Bica nu s-a băgat. Și a fost ridicată ea însăși din stradă. Din ordinul cui?

Ceea ce sugerează Daniel Dragomir este fabulos. În definitiv, în epicentrul afacerii Black Cube s-a aflat doamna Laura Codruța Kovesi. Încă o zi-două-nouă șefă DNA. Și ce umărea echipa Black Cube, împinsă de la spate de Daniel Dragomir? Să afle detalii despre prezumtive ilegalități în care era implicată șefa DNA. Familia și apropiații ei. De ce, în aceste condiții, trebuia săltat din stradă Daniel Horodniceanu, care la acea dată nu ajunsese șeful anti-mafia? Pusese cumva și el umărul la Black Cube? Era în posesia unor informații compromițătoare despre Laura Codruța Kovesi? Și, dacă așa stau lucrurile, atunci de ce a ajuns în locul Alinei Bica șef anti-mafie? Și de ce nu a mai rămas? La acest capitol, misterul este total. Încă.

Cum am putea ieși din acest cerc vicios? Cum am putea afla de ce Alina Bica a ales Costa Rica? Și nu Brazilia? Sau alt loc, care i-ar fi putut asigura mai multă securitate? De ce Alina Bica a tras-o după ea în Costa Rica și pe Elena Udrea? De ce Alina Bica nu l-a săltat din stradă pe Daniel Horodniceanu? De ce Alina Bica nu dă curs sugestiei imperative a lui Daniel Dragomir de a spune tot ce știe legat de afacerea Black Cube și de implicarea în această afacere a tandemului Laura Codruța Kovesi-Florian Coldea? De ce a luat-o ostatic în Costa Rica pe Elena Udrea? Și care este calculul care a determinat-o pe Udrea să-și anunțe cu atâta siguranță candidatura la prezidențiale? Oare Udrea s-a bazat până în ulimul moment pe garanțiile oferite de Traian Băsescu, cum că va fi achitată? La fel cum s-a bazat până în ultimul moment pe garanțiile Alinei Bica, cum că va beneficia de o protecție absolută în Costa Rica?

Cred că este timpul și este chiar ultimul timp în care Elena Udrea ar putea decide să vorbească. Dacă spune ce știe, spulberă tot. Dar și Alina Bica este într-o situație asemănătoare. Și ea, dacă spune ce știe, spulberă tot. Din acest motiv, a și făcut apel la ea Daniel Dragomir. Care nici el nu spune tot ce știe. Campania electorală își consumă primul episod în aceast lume a umbrelor.