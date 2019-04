Sorina Pintea pune problema înfiinţării unui fond de solidaritate pentru spitale

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat marţi, la Braşov, că se impune înfiinţarea unui fond de solidaritate pentru spitale, cu mai multe destinaţii, finanţat de la bugetul de stat. "Am pus problema înfiinţării unui fond de solidaritate, care să aibă mai multe destinaţii şi o singură sursă de finanţare - bugetul de stat. De exemplu, în momentul în care un spital de importanţă regională intră în reparaţii, se suspendă un anumit număr de paturi, trebuie să finanţezi şi aţi văzut ce s-a întâmplat la spitalul de arşi de la Bucureşti (...). Sau dacă un pacient este într-un studiu clinic şi studiul clinic se întrerupe la jumătatea terapiei, până la momentul în care medicamentul intră pe piaţă, pe lista de compensate, ce fac, îi întrerup tratamentul?", a explicat Pintea. Potrivit acesteia, ideea a fost transpusă deja într-un proiect legislativ de senatorul PSD Ovidiu Florin Orţan, însă într-o altă formă, iar Consiliul Concurenţei a considerat că ar reprezenta ajutor de stat.

Pintea a spus că un astfel de fond ar putea fi o soluţie inclusiv pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, care "a intrat pe arierate" şi care are o problemă în a-şi asigura medicamentele necesare, în condiţiile în care peste 85% din cheltuielile instituţiei sunt cele de personal. "Am regândit propunerea şi o să o promovăm, întrucât chiar se impune şi am văzut acest lucru şi aici, la Braşov", a afirmat ministrul Sănătăţii, precizând că un proiect de lege în acest sens va fi promovat prin parlamentarii PSD.