Spaima pune stăpânire pe școlile americane

Tragedia de la Colegiul Umpqua din Roseburg, statul american Oregon, unde zece persoane, printre care și atacatorul, au murit, a stârnit teama americanilor ca acest fenomen al atacurilor armate în unități de învățământ să nu se răspândească pe întreg teritoriul SUA. Diverse școli din zona unde a avut loc atacul armat din Oregon, dar și din alte state americane și-au baricadat elevii în sălile de curs, pentru că se auzeau zvonuri că ar fi fost mai multe atacuri armate plănuite în regiune. Această metodă a fost aplicată preventiv în diverse școli din statele Virginia, Texas sau Washington, unde, în ziua atacului din Oregon, elevii fie au fost încuiați în școli, fie au fost avertizați să rămână acasă, pentru că exista riscul unor atacuri similare.

De exemplu, la Virginia Commonwealth University din Richmond, studenților li s-a cerut să... evite zona, pentru că un posibil suspect înarmat a fost anunțat în zona universității. Potrivit alertei lansate, suspectul părea să fie înarmat cu o armă de vânătoare, purta o cămașă verde, jachetă și șapcă „army“. După ce a fost dată alerta, poliția a cercetat atent zona universității și nu a putut localiza niciun individ care să corespundă descrierii alarmiste, deci lucrurile au revenit la normal. În statul Washington, un adolescent de 16 ani, elev al Centralia High School, a fost arestat după ce a postat o serie de comentarii cu caracter violent pe o serie de rețele de socializare. Un bilet a fost găsit într-o sală de curs, vineri, sugerând că respectivul elev plănuia să ucidă mai mulți colegi, în timpul unei reuniuni școlare, potrivit ziarului ”The Chronicle” din Washington. În consecință, Centralia High School s-a baricadat cu elevii în sălile de curs, până când poliția și-a făcut apariția și a verificat sursa amenințărilor. Adolescentul respectiv, luat la întrebări de oamenii legii, a declarat, bineînțeles, că glumea când a făcut afirmațiile îngrijorătoare pe rețelele de socializare, însă a fost arestat și cercetat pentru proferarea de amenințări, potrivitMyNorthwest.com. Pe lângă respectivul, poliția mai are în vedere încă doi liceeni de la aceeași unitate de învățământ. În același timp, școli din două districte din Texas și-au baricadat și ele elevii în sălile de curs. În El Paso, Canutillo High School, Northwest Early College High School și El Paso Community College (EPCC)’s Northwest și-au închis porțile, alarmate de zvonuri credibile despre un individ înarmat care bântuie prin zonă, potrivit unui articol publicat în ”El Paso Times”. În cele din urmă, poliția texană a anunțat că nicio amenințare credibilă nu a fost identificată în urma cercetărilor efectuate în zonă de oamenii legii. În zona Houston, școala din districtul Spring Branch a fost închisă temporar tot din cauza unei amenințări nespecifice și din exces de precauție, după cum a anunțat poliția locală.

Tragedia petrecută joi în Oregon nu numai că a bulversat mințile americanilor cumsecade, care se tem pentru viețile copiilor lor și ale lor, dar a readus în atenție dezbaterea cu privire la modificarea legislației armelor de foc. S-a constatat că aceste incidente armate sângeroase sunt mai frecvente în acele state americane unde există un număr important de posesori de arme de foc, susține Sherry Towers, profesor la Arizona State University Simon A. Levin Mathematical, Computational and Modeling Sciences Center. Președintele SUA, Barack Obama, a cerut din nou legi mai stricte privind utilizarea și deținerea armelor de foc, însă opoziția republicană nu pare deloc dispusă să îi acorde atenție și să se conformeze cererilor sale, indiferent câte atacuri armate s-ar mai produce în SUA. Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la Russia Today, un profesor de liceu a declarat că media, dar și jocurile video violente și filmele pline de scene de o violență extremă duc și ele la exacerbarea comportamentului violent la adolescenți, ajutând la creșterea numărului de atacuri armate și de victime ale acestor atacuri. ”E o chestiune de bun simț. Tinerii învață lucruri din presă, de la rețelele de socializare, din filme și din jocurile video. Bolile psihice, izolarea socială, abuzarea copiilor, fizică sau psihică, contribuie de asemenea la apariția acestor atacatori deosebit de violenți și periculoși”, a explicat dr. Victor Strasburger, de la University of New Mexico. Acesta susține că violența extremă prezentată pe toate posturile de televiziune, dar și în diverse jocuri video a produs o veritabilă desensibilizare a americanilor, iar atacurile armate din școli se înmulțesc, fără ca vreo măsură concretă de stopare a lor să fie adoptată de cineva, pentru că toată lumea a devenit insensibilă la fenomenul violenței.

