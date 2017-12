Spitalele mizerabile să fie închise!

11:28:39 / 05 Februarie 2014

nu este rau

Nu este rau ca se fac controale( anuntate cu saptamni inainte!?),dar sunt convins acestea n-or sa aiba nici o finalitate.Saracia nu scuza mizeria, inca exista apa dar in egala masura si indolenta.Daca toti cei implicati in actul medical s-ar ocupa, fie si 5 minute pe zi sa vada unde servesc masa pacientii,unde se spala(si daca o fac),cum arata grupul sanitar,lucrurile ar fi altfel.Dar nu,nu este de demnitatea dlui. doctor,manager,sef de sectie,asistentei sefe etc,sa faca asta si atunci, infirmiera singura pe un etaj face si ea cat poate daca este constiincioasa,daca nu ,nu.Toata lumea vorbeste de penuria de medici dar nimeni nu spune ca nici asistente si infirmiere,nu sunt suficiente.Si aici, fara a politiza subiectul,sunt de acord ca numarul de spitale este prea mare pentru a fi bine dotate si incadrate toate dupa standarde.Ar trebui o analiza profesionista fara implicatii emotionale sau electorale.Foarte importanta ar fi si schimbarea mentalitatii conform careia doar in spital exista profesionistii si doar acolo iti rezolvi problema.Legea cererii si a ofertei ar trebui sa actioneze si aici:sta spitalul cu paturile goale, inseamna ca nu exista competenta si daca vrea sa traiasca trebuie sa schimbe ceva:calitatea si calificarea personalului,atitudinea etc.;este plin"la pomul laudat",atunci acel spital are venituri care ii permit sa angajeze suficient personal calificat,sa-l plateasca decent si sa ofere conditii.Pana la urma sanatatea este si o afacere( nu poti lucra tot timpul in pierdere si cu datorii) nu numai o activitate umanista si daca o sa intelegem asta,nu va mai nevoie sa ne carpim tot timpul