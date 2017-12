SRI, în anchetă internă după acuzaţiile Elenei Udrea

Weekend-ul care tocmai s-a încheiat a fost încununarea unei săptămâni pline de evenimente, dacă ar fi să amintim doar noul dosar în care Bica, Cocoş (fiu şi tată), Adriean Videanu şi Ioan Nicolae au primit noi condamnări, interviul-bombă dat Hotnews de către Elena Udrea, după chemarea acesteia la audieri la DNA, şi dezvăluirile derivate din acesta. O bună parte a respectivului interviu a fost dedicată actualului şef (interimar) al SRI, generalul Florian Coldea. Udrea a anunțat, în interviu, că a depus un denunț pe numele lui Coldea. "Un denunț în care spun lucruri despre dl. general SRI Florian Coldea și despre... o amintesc pe doamna procuror general DNA Codruța Kovesi", a explicat ea. În interviu, Coldea este acuzat de Udrea că ar fi cerut bani pentru o televiziune şi un institut de statistici sociale, că ar fi făcut presiuni în două dosare instrumentate de DIICOT, că el ar fi condus în fapt SRI-ul, chiar şi pe vremea când era doar adjunct, deoarece a adunat informaţii clasificate cu care ţinea frâiele politice ale prezentului, şi că i-ar fi dinamitat campania electorală. Reacţia SRI nu s-a lăsat aşteptată. Potrivit purtătorului său de cuvânt, ”referitor la alegațiile exprimate în spațiul public cu privire la activitatea SRI și a reprezentanților acestuia, precum și consecvent principiilor și misiunii sale profesionale, în acord cu atitudinea public exprimată în ultimii 10 ani, Serviciul nu se pronunță cu privire la declarațiile unor suspecți aflați în urmărire penală, cu atât mai mult la situația unor dosare penale la ale căror inițiere și instrumentare a contribuit. De asemenea, nu putem să nu remarcăm faptul că aceste acuzații defăimătoare la adresa Serviciului și a reprezentanților acestuia apar în contextul intensificării luptei anticorupție, activitate la care SRI are o contribuție majoră și pe care, alături de alte instituiții abilitate, o va desfășura în limitele legii și competențelor sale, cu determinare, în continuare”. În acelaşi context, preşedintele Comisiei de control SRI, Georgian Pop, a declarat, ieri, că audierea conducerii intrerimare a SRI va fi făcută de către comisie după finalizarea anchetei interne din cadrul Serviciului cu privire la acuzele aduse recent de Elena Udrea. Georgian Pop a menţionat că a solicitat, în calitate de preşedinte al comisiei, un punct de vedere oficial al Serviciului faţă de aceste acuzaţii şi că a luat act de faptul că Serviciul a început verificarea internă standard cu privire la acuzaţiile aduse de Elena Udrea, menţionând că acest tip de verificare durează, de regulă, câteva zile. Pop a arătat că trebuie aşteptate rezultatele verificării interne standard, întrucât doar acest rezultat constituie răspunsul instituţional şi oficial al instituţiei, şi că, dacă ar face aceste audieri acum, comisia nu ar obţine decât răspunsul unui singur om. Pop a spus că ţine în permanenţă legătura cu conducerea interimară a SRI şi a precizat că audierea acesteia de către comisia parlamentară se va face cu celeritate.

Potrivit unor surse autorizate din Administraţia Prezidenţială, citate de realizatorul emisiunii "Punctul de Întâlnire", Radu Tudor, în acest moment nu se pune problema vreunei măsuri administrative asupra conducerii SRI. “Afirmaţiile făcute de Elena Udrea, chiar dacă sunt grave, nu pot ţine loc de probe. Doar organele judiciare pot aduce noutăţi, iar legea e clară. Până când nu apar acuzaţii oficiale, conducerea SRI nu are nicio problemă. Preşedintele Iohannis va respecta ad-literam legea”, au precizat sursele autorizate, scrie Radu Tudor pe blogul personal. "Eu am încercat să contactez toate instituţiile autorizate după afirmaţiile făcute de Elena Udrea şi, în mod evident, instituţia prezidenţială trebuia să aibă reacţia cea mai importantă. Pe surse mi s-a transmis că nu se pune problema unor măsuri administrative în ceea ce îl priveşte pe Florian Coldea", a explicat Radu Tudor, într-o intervenţie telefonică la Antena 3.

ACUZAŢII Udrea îl acuză pe Coldea că ar fi instrumentat campania împotriva sa şi că i-ar fi cerut fostului său soţ, Dorin Cocoş, să îi dea 500.000 de euro lui Sebastian Ghiţă pentru a-i susţine televiziunea România TV. Udrea susţine că banii au fost daţi de Dorin Cocoş prin intermediul fiului său, Alin Cocoş, mai notează HotNews.ro. În cadrul aceluiaşi interviu, Udrea a mai susţinut că ar fi făcut lobby la premierul Victor Ponta pentru numirea Laurei Codruţa Kovesi la DNA. Întrebată care sunt dovezile pe care îşi bazează denunţul la DNA, Elena Udrea a spus că e vorba despre declaraţiile lui Dorin Cocoş, Gheorghe Ştefan (Pinalti) - ambii urmăriţi penal în dosarul Microsoft şi aflaţi în arest preventiv, ale lui Culiţă Tărâţă (fostul şef al CJ Neamţ, acum decedat) şi pe informaţii de la Sebastian Ghiţă, mai notează HotNews.ro. Aceasta relatează că fostul său soț, Dorin Cocoș, i-a solicitat să îi faciliteze o întâlnire atât cu fostul șef al SRI, George Maior, cât și cu generalul Florian Coldea, pentru a lămuri anumite aspecte în dosarul Microsoft, însă ea nu ar fi dat curs acestei cereri. "În momentul în care a apărut dosarul Microsoft și s-a vehiculat numele fostului soț, eram în plină campanie electorală. A venit - se spunea acolo, numele meu era evident legat de dosar și mai ales se spunea despre un credit pe care soțul - și care este și proba în dosar - fostul soț îl luase de la Dinu Pescariu și pe care îl declarasem în declarația de avere. În contextul acesta complex, a venit la mine fostul soț să mă roage să îi fixez, să intermediez o întâlnire cu dl. Coldea și dl. Maior, spunându-mi că nu dorește să îi apeleze direct în situația dată. (...) Am întrebat de ce ar face asta, de ce să vorbească, și a spus că ar dori să lămurească acuzațiile din dosar, în condițiile în care mi-a spus că a făcut niște lucruri, la solicitarea d-lui Coldea. Lucru care înseamnă, și pentru asta sigur este foarte ușor de întrebat fostul soț. Eu vă declar exact ce mi-a spus. (...) Mi-a spus, spre exemplu, că la solicitarea domnului Coldea a dus 500.000 de euro lui Sebastian Ghiță, cash, pentru a-și finanța televiziunea, RTV", a susținut Elena Udrea. "Mi-a mai spus că tot așa, la solicitare, a dus aproximativ la fel, 500.000 de euro, nu-mi mai aduc aminte exact, dar aproximativ la fel, unui institut de sondare a opiniei publice, care făcea sondaje", a mai afirmat Elena Udrea.

În același interviu, Udrea a susținut că în 2013 a intervenit pentru numirea Laurei Codruța Kovesi ca procuror general al DNA, având în acest sens o discuție cu premierul Victor Ponta, la biroul pe care acesta îl are în blocul în care locuiește. "Am intervenit în numirea doamnei Kovesi în funcția de procuror DNA", a spus Udrea, explicând că premierul nu era de acord cu această numire, care era dorită în schimb de fostul președinte Traian Băsescu. Ea a adăugat că a fost o inițiativă proprie și că Traian Băsescu nu i-a solicitat să intervină pe lângă premier.

Ea a mai afirmat că i-a spus de multe ori lui George Maior, fost şef al SRI, lucruri referitoare la Coldea şi la faptul că acesta dorea să deţină toată puterea. "Păi, spre exemplu, când îi spuneam domnului Maior că dl. Coldea conduce, de fapt, serviciul, în realitate, şi ţinta este să aibă toată puterea, îmi spunea că nu este aşa şi mi-a garantat de foarte multe ori, ca argument, "o să vezi, dl. Coldea îşi va da demisia odată cu mine, va pleca odată cu mine din acest serviciu, fiindcă noi am fost aduşi de Traian Băsescu şi noi plecăm odată cu el". Aş fi curioasă acum dacă domnul Maior mai susţine chestia asta.

Răspunzând unei alte întrebări, ea a apreciat că Florian Coldea a avut interesul ca Klaus Iohannis să fie preşedinte şi a şi acţionat în consecinţă menţionând că este o analiză a sa, nu "o acuzaţie că ar fi ceva penal". "Deci eu vă spun aşa: că în mod cert, în opinia mea, dl. Coldea l-a susţinut pe dl. Iohannis. În mod cert", a subliniat ea. Udrea a susţinut că se va forma o altă majoritate în Parlament, "pentru că majorităţile în Parlament se pot forma şi sub presiune". "Dacă un lider de partid are dosar penal sau poate avea dosar penal, atunci va lua ce decizie trebuie. Dacă politicienii pot fi şantajaţi cu dosare sau au spectrul unor dosare penale deasupra capului, evident că pot lua decizia de a forma altă majoritate. Am auzit comentarii cum că Victor Ponta mai avea un suport în Maior, logic. Acum că George Maior a plecat, mă aştept ca partenerii domnului Ponta să susţină altă majoritate, una formată în jurul PNL-ului, eventual", a argumentat Elena Udrea. Întrebată ce legătură este între majoritatea politică şi plecarea lui George Maior de la conducerea SRI, Udrea a replicat: "Păi, v-am mai spus de unde vine puterea celor de la SRI, din faptul că acolo sunt toate informaţiile, mai ales cele care ţin de scheletele din dulap". Ea a afirmat că aşa se întâmpla şi pe vremea lui Traian Băsescu, dar că lucrurile acestea s-au văzut prea târziu, că "a fost prea târziu când toată lumea s-a prins de ce se întâmplă în realitate".

UDREA - BICA - COLDEA Elena Udrea a mai declarat că Alina Bica i-a relatat că Florian Coldea, la acel moment adjunct al şefului SRI, făcea presiuni pentru a fi luate anumite decizii în două dosare aflate la DIICOT, unul referitor la vânzări de cereale şi un altul al lui Ioan Niculae. Udrea a susţinut că, în primăvara lui 2013, Culiţă Tărâţă, care avea afaceri în agricultură, i-a spus că la DIICOT "există un dosar împotriva unor parteneri de afaceri pe care el îi avea şi care vindeau cereale, care aveau cumva cel mai bun preţ de pe piaţă, ceva de genul acesta, deci oamenii erau dintre cei care afectau interesele marilor traderi de cereale - aşa, şi care nu erau cetăţeni români şi care dosar a fost făcut special pentru a fi ei scoşi de pe piaţă, invocând interesul generalului Coldea". "La DIICOT, Alina Bica la vremea aceea era doar consilierul procurorului-şef DIICOT, care cred că era Codruţ Olaru. Rugămintea sau dorinţa lui Culiţă Tărâţă, Dumnezeu să-l ierte, era să-i spun lucrul acesta preşedintelui României. M-am dus la doamna Bica şi am întrebat-o dacă poate să fie adevărat ce mi-a spus domnul Culiţă Tărâţă, Dumnezeu să-l ierte, ca să nu merg să spun un lucru măcar neverificat înainte. Doamna Bica mi-a spus că este adevărat, că se fac presiuni asupra ei în acest dosar pe care nu ştiu cum îl coordona sau ce făcea în calitate de consilier al procurorului general, şi că se mai fac presiuni - nu ştiu dacă atunci mi-a spus sau ulterior, dar mi-a spus şi asta - în dosarul lui Ioan Niculae", susţinut Udrea, precizând că presiunile erau exercitate din partea lui Coldea, pentru a dispune anumite măsuri sau a lua anumite decizii. Ea a spus că, după ce a avut aceste date de la Alina Bica, i-a spus preşedintelui ceea ce-i transmisese Culiţă Tărâţă, dar că nu ştie ce a făcut mai departe şeful statului.