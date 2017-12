Start pe puncte la Mamaia

De astăzi şi pînă pe 2 iulie, Tenis Club SEN din Mamaia este gazda celei mai importante competiţii de tenis de cîmp organizate în această vară în ţara noastră. “Challenger Mamaia”, turneul dotat cu premii în valoare totală de 50.000 de dolari, aliniază la start şi doi jucători constănţeni, Gabriel Moraru şi Horia Tecău. Partidele de pe tabloul principal ale challengerului de la Mamaia vor debuta luni, zi în care va fi inaugurată şi arena centrală ce are o capacitate de 2.000 de locuri. De altfel, pentru că s-au pus bazele unei arene de nivel internaţional, Bogdan Enoiu a afirmat în această săptămînă că sînt mari şanse ca de anul viitor să fie adus la ţărmul mării "Romanian Tenis Open". Pe tabloul principal al challenger-ului de la Mamaia sînt direct acceptaţi şi cei doi jucători constănţeni prezenţi în concurs, Gabriel Moraru şi Horia Vlad Tecău. Dacă Moraru (275 ATP) are clasament bun a fost direct acceptat pe tablou, Tecău (422 ATP) a primit din partea organizatorilor un wild-card. Licenţa turneului de la Mamaia aprţine fostului component al echipei României de Cupa Davie, Gabriel Trifu. După retragerea lui Andrei Pavel, principalul favorit al turneului de la Mamaia a devenit un rus. Teimuraz Gabashvili are 21 de ani şi ocupă în momentul de faţă locul 119 ATP. Pe lîngă Moraru şi Tecău, la Mamaia vor fi prezenţi şi alţi jucători din ţara noastră, ca Victor Crivoi, Dacian Crăciun, Adrian Ungur sau Florin Mergea, acesta din urmă calificat în această săptămînă în semifinalele turneului challenger de la Milano. Astăzi vor debuta partidele din calificări, iar duminică vom afla numele celor patru sportivi care vor pătrunde pe tabloul principal în urma preliminariilor. Cîştigătorul turneului de la Mamaia va intra în posesia a 50 de puncte ATP şi a unui cec în valoare de 3.050 de dolari.