Start și în returul Campionatului Judeţean de fotbal

Duminică, în Campionatul Judeţean de fotbal, s-a jucat etapa a 14-a, prima din retur. Partea a doua a campionatului a debutat destul de liniștit la capitolul disciplinar, dar furtunos ca rezultate! În Seria Est mai ales, unde Tuzla a pierdut meciul cu Mereni de la Osmancea, iar codașa AS Bărăganu a reușit prima victorie din acest campionat, dar și în Seria Sud, unde Peștera a fost ținută în șah pe... terenul neutru de la Kogălniceanu de formația din Ion Corvin. După această etapă, Dunaris Topalu a rămas singura echipă care până acum nu a cunoscut dulcele gust al victoriei!

Rezultatele înregistrate în etapa a 13-a - SERIA NORD: Dacia Mircea Vodă - Gloria Seimeni 3-1 (Ionuț Ciobanu 25, Ion Tenciu 66, 90 - Viorel Rusu 70); Ulmetum Pantelimon - Pescăruşul Gîrliciu 0-3 (Marian Furnică 13, 64, Dan Dobre 55); Viitorul Tîrguşor - Dunaris Topalu 3-1 (Ștefan Călin 10, Alex Cazacu 50, Cristian Bozdoc 85 - George Stan 36); Viitorul Cuza Vodă - Voinţa Săcele 2-3 (Romică Ion 13, Ionuț Goreac 85 - Gabriel Dăbuleanu 15, Valentin Țăranu 24, 57); Recolta Nicolae Bălcescu - Pescarul Ghindăreşti 5-1 (Cristian Ciubotaru 28, Costinel Purcea 33, Laurențiu Ghelase 44, Adrian Manolache 73, Florin Ștefan 78 - Iosif Chirilă 68); Dunărea Ciobanu - Sportul Tortoman 3-1 (Radu Tudor 21, Denis Sterian 34, Dumitru Culea 76 - Marius Iftimie 47). Meciul SC Horia - Viitorul Fîntînele a fost amânat.

Clasament: 1. Viitorul Fîntînele 33p/13j; 2. Pescăruşul Gîrliciu 32p; 3. Voinţa Săcele 28p; 4. Sportul Tortoman 26p; 5. Recolta Nicolae Bălcescu 22p; 6. Dunărea Ciobanu 21p/13j (golaveraj 30-25); 7. Dacia Mircea Vodă 21p/12j (30-32); 8. Gloria Seimeni 19p (45-36) - formație penalizată cu 3 puncte; 9. Viitorul Tîrguşor 19p (28-20) - formație penalizată cu 3 puncte; 10. Viitorul Cuza Vodă 16p; 11. Pescarul Ghindăreşti 15p; 12. Spicul Horia 9p/12j; 13. Ulmetum Pantelimon 4p/13j; 14. Dunaris Topalu 2p/13j.

SERIA SUD: Danubius Rasova - Speranţa Nisipari 1-0 (Constantin Olah 70); AS Carvăn - Trophaeum Adamclisi 5-0 (Marius Moșteanu 3, 72, Mihai Bode 37, Onasis Memet 79, Ion Sîrbu 86); AS Independența - Voinţa Cochirleni 3-0 (Ion Parfene 28, 83, Daniel Cîndea 37); CS Peştera - Inter Ion Corvin 3-3 (Gelu Hampu 13, Cristian Scoverdea 55, Adrian Moga 75 - George Sandu 9, 38, Dan Sivriu 30); Castelanii Castelu - Viitorul Cobadin 2-2 (Constantin Cosma 31, 40 - Mihai Langu 64, 71); Sport Prim Oltina - AS Ciocîrlia 5-0 (Narcis Grigore 13, Ionuț Mihai 24, 57, Stelian Culea 41, 55). Marmura Deleni a stat.

Clasament: 1. Danubius Rasova 32p; 2. CS Peștera 27p/12j (golaveraj 58-13); 3. Speranţa Nisipari 27p/11j (33-9); 4. Sport Prim Oltina 20p/12j; 5. Viitorul Cobadin 19p/11j (33-22); 6. Inter Ion Corvin 19p (47-42); 7. Voinţa Cochirleni 18p; 8. AS Independența 13p; 9. AS Ciocîrlia 11p; 10. Castelanii Castelu 10p/12j (28-25) - formație penalizată cu 6 puncte; 11. AS Carvăn 10p/11j (35-38); 12. Trophaeum Adamclisi 7p (12-50); 13. Marmura Deleni -5p/11j - formație penalizată cu 9 puncte.

SERIA EST: Viitorul Mereni - Farul Tuzla 3-0 (Vlăduț Pitea 13, Cristian Rizea 53, Adrian Vasilescu 68); Şcoala de Fotbal Mangalia - Olimpia Constanța 1-4 (Ionuț Văduva 64 - Ener Saban 4, 33, 55, Ionuț Astanei 75); CS II Agigea - Oil Terminal Constanţa 1-4 (Ionel Boghițoi 62 - Sică Voicu 15, 50, Alexandru Șerban 57, Bogdan Loghin 89); AS Bărăganu - GSIB Mangalia 3-0 (Marian Roșu 12, 28, 79); Atletic 2 Mai - Voinţa Siminoc 3-0 (Cristian Manoliu 29, Petre Anghel 50, 83); Fulgerul Chirnogeni - Viitorul Pecineaga 1-2 (Gabriel Daviduță 34 - Răzvan Vasioi 8, Gheorghe Trifan 70); Gloria Albeşti - Luceafărul Amzacea 3-1 (Andrei Enache 23, Ion Fodor 60, Vasile Mocanu 86 - Dragoș Cristea 50).

Clasament: 1. Gloria Albeşti 36p; 2. Oil Terminal Constanța 34p; 3. Atletic 2 Mai 29p; 4. Viitorul Pecineaga 28p; 5. Farul Tuzla 26p; 6. Luceafărul Amzacea 22p; 7. Voinţa Siminoc 19p; 8. Viitorul Mereni 18p/13j; 9. Olimpia Constanța 17p; 10. CS II Agigea 16p/13j; 11. Şcoala de Fotbal Mangalia 11p; 12. Fulgerul Chirnogeni 8p (golaveraj 22-42) - formație penalizată cu 3 puncte; 13. GSIB Mangalia 8p (20-63); 14. AS Bărăganu 4p.