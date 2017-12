Start-Up Nation - 870 de aplicanți din Constanța!

Regiunea Sud-Est, din care face parte și județul Constanța, este una dintre cele mai bine reprezentate din punctul de vedere al numărului de aplicanți în cadrul programului Start-Up Nation, aflându-se pe locul trei în topul național, a declarat, la Constanța, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer - „Din Sud-Est avem aproximativ 1.880 de solicitări. Dintre primii 10.000 de aplicanți la nivel național, aproximativ 870 sunt din județul Constanța. Până în acest moment, am semnat acordurile de finanțare pentru 511 proiecte, restul fiind în proces de finalizare până la 15 noiembrie. Sunt deosebit de încântat să văd că acest program a captat interesul antreprenorilor într-un interval scurt de timp. Consider că activitatea agenților economici din județul Constanța trebuie susținută, mai ales datorită potențialului de dezvoltare pe care îl are această regiune“.