Statul Islamic, izgonit din orașele siriene

Armata siriană a anunțat joi că a preluat controlul total asupra localității Abu Kamal, ultimul oraș care se afla încă sub ocupația grupării jihadiste Stat Islamic în Siria. "Unitățile forțelor noastre armate, în cooperare cu forțele paramilitare și aliate, au eliberat orașul Abu Kamal, situat în estul Siriei", au anunțat forțele armate siriene. După pierderea orașului Deir Ezzor în 3 noiembrie și recucerirea Abu Kamal, gruparea Stat Islamic controlează mai puțin de o treime din provincia cu același nume, bogată în petrol. Jihadiștii s-au confruntat aici cu două ofensive distincte, una a forțelor regimului și alta dusă de combatanții kurzi și arabi din Forțele Democratice Siriene (FDS), susținute de coaliția condusă de SUA. Deși Abu Kamal este un oraș mai mic decât Deir Ezzor, această înfrângere privează Statul Islamic de ultima zonă urbană siriană a califatului său autoproclamat în 2014, care s-a prăbușit. El nu mai controlează decât sate și cel puțin un câmp petrolier, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).

După declanșarea manifestațiilor împotriva regimului lui Bashar al-Assad în 2011, grupuri rebele au ocupat porțiuni din provincia Deir Ezzor și capitala acesteia. În 2014, în cursul unei ofensive fulgerătoare în Siria și în Irak, Statul Islamic a cucerit aceste zone. La începutul lunii septembrie, după o serie de succese în fața rebelilor pe alte fronturi, Damascul a putut să se concentreze asupra Deir Ezzor și să spargă asediul impus de jihadiști unor sectoare ale orașului. Astfel, regimul Al-Assad, susținut de aliații rus și iranian, a preluat în totalitate capitala regiunii, după o ofensivă de două luni. Jihadiștii s-au repliat atunci la Abu Kamal, ultima localitate înainte de frontieră. În afară de Siria, gruparea Statul Islamic mai este prezentă în tabăra refugiaților palestinieni de la Yarmouk, situată la periferia sudică a Damascului. Acesta controlează de asemenea mici teritorii în provinciile Homs (centru-vest) și în Deraa (sud).

Victoria militară împotriva grupării Stat Islamic a fost salutată de președintele francez, Emmanuel Macron, care a apreciat că succesul va fi total în următoarele luni atât în Irak, cât și în Siria, dar că nu va fi suficientă pentru a pune capăt amenințării jihadiste. "Am învins la Raqqa și, în următoarele săptămâni și în următoarele luni, vom avea posibilitatea, și cred aceasta profund, să învingem total pe plan militar în zona irakiano-siriană. Dar nu s-a terminat încă această luptă. Stabilizarea în timp și lupta împotriva grupărilor teroriste vor fi factori indispensabili pentru o soluționare politică cuprinzătoare, pluralistă, pe care vrem s-o vedem că apare în această regiune", a declarat Macron, adresându-se trupelor franceze staționate în Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite (EAU). Președintele francez a profitat de ocazie pentru a saluta cooperarea operațională la un nivel foarte înalt cu Emiratele, care participă din 2014 la coaliția internațională împotriva grupării Stat Islamic. Abu Dhabi duce o politică de toleranță zero pe teritoriul său față de islamiști.