Streinu-Cercel: Infecţia cu HIV poate fi ţinută sub control

Infecţia cu HIV poate fi ţinută sub control, a declarat, luni, preşedintele Comisiei de sănătate din Senat, Adrian Streinu-Cercel.

"Am ajuns departe, pentru că acum această infecţie poate fi ţinută sub control şi numai cine nu vrea să trăiască nu ia o pastilă pe zi, fără niciun fel de alte repercusiuni. Noi am învăţat un capitol foarte mare de metabolisme, pentru că aceste mecanisme nu erau descrise până să apară HIV.

Şi, în acest context, cei care au vrut să înveţe, evident, au învăţat şi ştiu ce au de făcut cu aceşti pacienţi şi cum să le facă managementul toxicităţilor", a precizat Adrian Streinu-Cercel, la o dezbatere privind programul de tratament HIV în România, organizată de Federaţia UNOPA, în parteneriat cu Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş", Centrul Român HIV/SIDA şi Academia Europeană de HIV/SIDA.