Studenții economiști se pregătesc pentru o carieră în administrație

În fiecare an, mii de tineri ies de pe bâncile facultăților și intră direct în șomaj, pentru că nu-și găsesc locuri de muncă. Cei mai norocoși dintre ei așteaptă câteva luni până își găsesc de lucru. Unul dintre cele mai frecvente motive pentru care angajatorii evită să-i includă pe tinerii absolvenți în echipa lor este lipsa de experiență de care se pare că „suferă” mai toți ce care tocmai au ieșit de pe bâncile școlii. Evident, este imposibil să acumulezi experiență dacă nu lucrezi în domeniu, iar asta înseamnă că angajatorii ar trebui să aibă o bună colaborare cu instituțiile de învățământ superior. Luând în considerare acest aspect, Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanța a demarat un program prin care îi primește în practică pe studenții și masteranzii Facultății de Științe Economice din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța. Stagiul de pregătire practică are loc în perioada 14 mai–3 iunie, în cadrul SPIT Constanța. Acesta se desfășoară în baza convenției-cadru de colaborare cu Facultatea de Științe Economice a Universității „Ovidius” din Constanța. Activitatea are drept scop consolidarea cunoștințelor teoretice și formarea de abilități cu privire la gestionarea impozitelor și taxelor locale sub coordonarea mentorilor în cadrul programului de instruire. „Tinerii vor fi repartizați la diferite servicii ale SPIT Constanța pentru a se familiariza cu specificul acestora și pentru a acumula experiență în domeniu. Acestora li se vor prezenta instituția, unitățile componente, principalele activități, domeniile și problemele de specialitate în conformitate cu Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților. La finalul stagiului de practică, studenții vor primi calificative (slab, satisfăcător, bine, foarte bine, după caz) în urma evaluării nivelului de dobândire a competențelor”, se arată într-un comunicat SPIT.