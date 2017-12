Studiourile Disney au depăşit, în premieră, pragul încasărilor de 5 miliarde de dolari

Studiourile Disney, care profită de succesul de casă al noului film din seria ”Războiul Stelelor”, intitulat ”Star Wars: Trezirea Forţei”, au anunţat că au depăşit, pentru prima dată în istorie, pragul încasărilor anuale de 5 miliarde de dolari, informează screendaily.com. Până luni, studioul hollywoodian obţinuse încasări de 4,985 miliarde de dolari pe plan mondial, din care box office-ul internaţional era de 3,134 miliarde de dolari, iar cel nord-american, de 1,851 miliarde de dolari. Aceste cifre reprezintă noi recorduri pentru Disney. Precedentul record, de 3,013 miliarde de dolari, fusese stabilit în 2013.

În afară de ”Star Wars: Trezirea Forţei”, celelalte filme de mare succes lansate în acest an de Disney au fost un lungmetraj inspirat din universul Marvel, intitulat ”Răzbunătorii: Sub semnul lui Ultron / The Avengers: Age Of Ultron”, care a avut încasări la nivel mondial de 1,4 miliarde de dolari, o animaţie produsă de Disney-Pixar, intitulată ”Întors pe dos / Inside Out”, care obţinut încasări mondiale de 855,4 milioane de dolari, şi filmul ”Cenuşăreasa / Cinderella”, ce a generat 542,5 milioane de dolari. Pe locurile următoare în topul celor mai profitabile producţii lansate de studiourile Disney în acest an s-au clasat filmele ”Omul-Furnică / Ant-Man” (519,1 milioane de dolari) şi ”Cei 6 super eroi / Big Hero 6” (657,8 milioane de dolari în total - din care 305 milioane de dolari în 2015).

