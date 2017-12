SUA își votează viitorul

Ziua cea mare, așteptată deopotrivă de americani și de restul lumii, în care SUA își aleg președintele, iar pământenii de rând află cine le va influența destinul în următorii patru ani, a început simbolic, în mica localitate Dixville Notch din statul american New Hampshire, când șapte persoane au votat la miezul nopții de luni spre marți. În micuța așezare din Munții Apalași, candidata democrată Hillary Clinton a ieșit învingătoare, patru alegători dându-i voturile, față de doi care l-au votat pe republicanul Donald Trump. Încă din 1960, micuța localitate are onoarea de a da startul alegerilor prezidențiale. Clay Smith a fost primul american ce a votat în ziua alegerilor. În afară de alte două sate din New Hampshire, care de asemenea au votat în cursul nopții, scrutinul a început oficial la 06.00, pe coasta de est a SUA. Peste 218 milioane de americani sunt eligibili să voteze în cadrul alegerilor, însă doar aproximativ 145 de milioane s-au înscris pe listele de votanți.

De departe, cel mai spectaculos vot a sosit din spațiu. Shane Kimbrough, un astronaut NASA care se află la bordul Stației Spațiale Internaționale, a votat în cadrul alegerilor prezidențiale americane, a anunțat Administraţia Naţională pentru Aeronautică şi Spaţiu, potrivit CNN. NASA a comunicat Yahoo News că Kimbrough a votat în cadrul alegerilor din 2016 din stația spațială, în urmă cu câteva zile. Pentru astronauții care se vor afla în spațiu în ziua alegerilor, procesul de votare începe cu... un an înainte de lansare. La momentul respectiv, ei pot alege la ce fel de scrutin doresc să participe. Apoi, cu șase luni înainte de alegeri, astronauții primesc un fomular de înscriere.

MATTEO RENZI VREA CU HILLARY

Matteo Renzi, premierul Italiei, l-a felicitat pe preşedintele Barack Obama pentru cei opt ani la Casa Albă şi a reiterat susţinerea sa pentru candidata democrată, Hillary Clinton, în cadrul unei postări pe Facebook, informează ”The Huffington Post”. Renzi şi-a exprimat ”tristeţea în faţa încheierii mandatului prezidenţial al lui Barack Obama”, dar a afirmat că ”acesta va rămâne în filele istoriei şi în inimile multora dintre noi”.

NIGEL FARAGE AR VREA ÎN ADMINISTRAȚIA TRUMP

Politicianul britanic ultranaționalist Nigel Farage a declarat că ar accepta funcţia oficială de ambasador al lui Donald Trump în UE, informează ”The Independent”. Politicianul eurosceptic a fost însă evaziv în faţa întrebării dacă a discutat deja cu candidatul republican despre o slujbă în cadrul potenţialei administraţii Trump. Farage, unul dintre liderii campaniei pro-Brexit, a făcut paralele între campania electorală americană şi referendumul pentru ieşirea Marii Britanii din UE, sugerând faptul că Trump ar produce schimbarea în SUA. Nigel Farage a participat alături de Donald Trump la evenimente de campanie ale Partidului Republican. Candidatul republican a descris anterior Brexitul drept o ”tentativă de autonomie a statului britanic” şi a comparat decizia Marii Britanii de a ieşi din UE cu propria sa campanie electorală, declarând că ”preşedinţia Trump ar aduce independenţă Americii”.