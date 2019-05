Succese categorice pentru Fulgerul Chirnogeni şi Pescarul Ghindăreşti în Liga a VI-a

În Liga a VI-a constănţeană de fotbal am notat a doua victorie din actualul sezon în contul formaţiilor AS Bărăganu şi Flacăra Viişoara, ultimele clasate din Seria Sud, precum şi sucesele la scor obţinute de Fulgerul Chirnogeni, în Seria Sud, şi de Pescarul Ghindăreşti, în Seria Nord. Tot în Seria Nord, Viitorul Cuza Vodă s-a impus, în deplasare, în duelul pentru locul al doilea cu Dacia Mircea Vodă.

Rezultate - SERIA SUD, etapa a 20-a: AS Independenţa - ITC 2-3

Viitorul Cobadin - AS Viişoara 2-0

Flacăra Viişoara - Old Boys Cobadin 3-2

AS Lumina - Trophaeum Adamclisi 5-1

AS Bărăganu - CS Negru Vodă 2-1

Fulgerul Chirnogeni - Dunărea Ostrov 11-1

Voinţa Cochirleni a stat în această etapă.

Clasament: 1. Viitorul Cobadin 51p (golaveraj: 73-13), 2. ITC 45p (84-33), 3. Fulgerul Chirnogeni 36p (78-36), 4. Voinţa Cochirleni 36p (67-38), 5. AS Lumina 35p (88-37), 6. AS Viişoara 34p (38-27), 7. CS Negru Vodă 28p (45-27), 8. AS Independenţa 23p (43-64), 9. Old Boys Cobadin 17p (26-50), 10. Dunărea Ostrov 11p (22-73), 11. Trophaeum Adamclisi 10p (26-50), 12. AS Bărăganu 8p (28-70), 13. Flacăra Viişoara 6p (20-120).

Rezultate - SERIA NORD, etapa a 17-a: Dacia Mircea Vodă - Viitorul Cuza Vodă 2-5

Ulmetum Pantelimon - Gloria Seimeni 3-1

Steaua Speranţei Siliştea - Pescarul Ghindăreşti 1-7

Pescăruşul Gârliciu - Dunărea Ciobanu 1-2

Emaus Cernavodă - Flacăra Crucea 0-3

Înfrăţirea Cogealac - Victoria Mihai Viteazu 4-5

Clasament: 1. Flacăra Crucea 44p (golaveraj: 64-19), 2. Viitorul Cuza Vodă 42p (55-22), 3. Dacia Mircea Vodă 37p (64-32), 4. Victoria Mihai Viteazu 32p (50-27), 5. Dunărea Ciobanu 32p (53-38), 6. Pescarul Ghindăreşti 22p (43-38), 7. Gloria Seimeni 21p (41-48), 8. Steaua Speranţei Siliştea 17p (45-66), 9. Ulmetum Pantelimon 17p (36-57), 10. Pescăruşul Gârliciu 13p (34-61), 11. Înfrăţirea Cogealac 12p (38-70), 12. Emaus Cernavodă 7p (22-67).