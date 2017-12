Suntem pregătiţi de cutremur! Echipamente speciale, achiziționate prin „Multi risc - modul I“

Containere de căutare-salvare și multi-risc, autospeciale pentru tratamente hiperbarice și o tabără mobilă pentru persoane sinistrate sunt câteva dintre echipamentele achiziționate prin proiectul „Multi risc - modul I“, ce are ca scop îmbunătățirea capacității de intervenție în cazul unor inundații, cutremure, alunecări de teren sau accidente industriale. "Deja vedem sosite primele containere pentru căutare-salvare în caz de cutremur și în alte situații. Au sosit 10 anul trecut, urmând ca anul ăsta să ajungă să fie unul în fiecare județ, plus la Unitatea Specială de Salvatori, plus București. Fondurile structurale pentru noi au fost extrem de importante, pentru că au fost sursa principală de dotare a structurilor de intervenție ale IGSU. Am reușit să reînnoim o parte din parcul auto de intervenție al Inspectoratului, să creștem capacitatea de intervenție și de reacție, dar mai ales să venim și cu echipamente noi", a declarat joi șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Șeful IGSU, colonelul Daniel Dragne, a prezentat datele tehnice ale proiectului și a subliniat importanța achiziționării unor autospeciale noi și performante, menite să asigure succesul misiunilor la care intervin pompierii militari. Proiectul se desfășoară în perioada decembrie 2016 - august 2018 și are o valoare totală de 35 de milioane de euro. În cadrul acestui proiect vor fi achiziționate 42 de autocamioane cu sistem hidraulic de încărcare-descărcare cu cârlig, 28 de containere de suport logistic al intervenției de tip căutare-salvare, 15 containere de suport logistic al intervenției de tip multi-risc, două autospeciale pentru tratamente hiperbarice și oxigeno-terapie, 16 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime (42 m), o tabără mobilă pentru persoane sinistrate/evacuate în sistem containerizat, precum și alte echipamente.

Până în prezent, au fost recepționate cinci containere de suport logistic al intervenției de tip căutare-salvare, cinci containere de suport logistic al intervenției de tip multi-risc și cinci linii tehnice de întreținere a echipamentelor individuale de protecție.