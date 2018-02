Super-transferuri pentru CSM București

Echipa de handbal feminin CSM București se întărește pentru sezonul viitor cu trei jucătoare de clasă mondială. Este vorba despre Andrea Lekic, Dragana Cvijic și Jovanka Radicevic, la ora actuală componente ale formației Vardar Skopje, care au ajuns la o înțelegere cu clubul din capitala României și vor deveni „Tigroaice” la vară. Ca în fiecare an, CSM București își propune câștigarea celei mai tari competiții intercluburi, iar pentru asta conducerea clubului a perfectat deja primele transferuri pentru sezonul care vine.

Cea mai bună jucătoare a lumii în 2012 și câștigătoare a Ligii Campionilor în 2013, Andrea Lekic este una dintre cele mai experimentate coordonatoare de joc. Născută pe 6 septembrie 1987, sârboaica şi-a început cariera la ORK Belgrad, debutând la doar 18 ani în prima echipă. După alte două transferuri interne, Lekic a făcut pasul către RK Krim Ljubljana, acolo unde a petrecut patru sezoane (2007-2011). Gyori Audi ETO KC (2011-2013) și ZRK Vardar Skopje (2013-2018) sunt alte două cluburi de referință în cariera sportivei. Andrea Lekic a semnat o înțelegere valabilă pentru două sezoane și va purta tricoul cu numărul 7. „Am ales CSM pentru că este unul dintre cele mai mari cluburi din Europa și își dorește să cucerească Liga Campionilor în fiecare an. Aceasta este ambiția mea principală și sunt foarte încântată că o să evoluez alături de atâtea jucătoare bune. Le cunosc pe multe dintre viitoarele colege și sunt convinsă că mă vor ajuta să mă adaptez cât mai repede. Am auzit o mulțime de lucruri frumoase despre București și abia aștept să descopăr orașul”, a afirmat Andrea Lekic.

Dragana Cvijic este una dintre cele mai masive jucătoare de pe semicerc. Sârboaica în vârstă de 27 ani a fost colega Cristinei Neagu și a Majdei Mehmedovic la Buducnost Podgorica, echipă alături de care a câștigat, în 2015, trofeul Ligii Campionilor. Dragana vine la București pentru un sezon și va evolua cu numărul 72 pe tricou. „Am fost foarte aproape de un transfer la CSM București anul trecut, dar am decis să merg la Vardar. Sunt foarte fericită de alegerea mea de acum, deoarece o să avem o echipă foarte puternică în următorul sezon. Atmosfera în sală e incredibilă, îmi amintesc de Bucharest Trophy, și mă bucur că o să joc într-o țară care trăiește pentru handbal. Am venit aici pentru că vreau să câștig Liga Campionilor, acesta este obiectivul meu și sunt sigură că putem obține această performanță”, a spus Dragana Cvijic.

Cea de-a treia jucătoare care a ajuns la o înțelegere cu CSM București este extrema dreaptă Jovanka Radicevic. Sportiva din Muntenegru a devenit campioană europeană și vicecampioană olimpică în 2012. S-a format ca jucătoare la ZRK Buducnost, acolo unde a evoluat timp de șapte sezoane. Are în palmares și o Ligă a Campionilor, obținută cu Gyori Audi ETO KC, în 2013. Radicevic va petrece două sezoane la campioana României și a ales să joace cu numărul 44. „Sunt foarte fericită că o să fac parte din cea mai bună echipă și că o să joc alături de cea mai bună jucătoare din lume.E un club nou pentru mine, am ambiții mari și obiective pe măsură. O să dau tot ce am mai bun pentru această echipă. Am avut ocazia să joc împotriva CSM-ului la București, iar fanii au făcut o atmosferă incredibilă și ne-a fost greu să jucăm cu presiunea sălii. Sunt oameni înnebuniți după handbal și abia aștept să joc cu un asemenea public în spate, care să ne încurajeze în permanență. Cred că oricărei echipe îi este greu să joace la București”, a declarat Jovanka Radicevic.