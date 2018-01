Suspiciuni de implicare a MApN, MAE, SIE, SRI în TRAFICUL DE ORGANE

Vicepreşedintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor, Emanuel Ungureanu (USR), depune interpelări la MApN, MAE, SIE, SRI şi Aeroportul Internaţional Cluj şi cere explicaţii publice, având suspiciuni că aceste instituţii ar fi fost implicate în traficul de organe, potrivit MEDIAFAX.

Emanuel Ungureanu a declarat, marţi, presei, că este nevoie de răspunsuri de la MApN despre avioanele care ar fi adus cetăţeni din Azerbaidjan pentru a primi rinichi la ICURT Cluj-Napoca şi de la MAE despre actele furnizate acestora prin intermediul Ambasadei României la Vatican.

„Traficul de organe se făcea în miezul zilei la Cluj. Noi nu o să ne vindecăm ca ţară dacă MApN nu va răspunde cu ce avioane au fost transportaţi cetăţeni azeri veniţi să îşi cumpere un rinichi, ce implicare a avut MAE în activitatea de rezolvare a unor acte prin Ambasada României la Vatican, şi fostul ambasador Gheorghe Gheorghiu Iuliu Pangraţiu, ce implicare au avut SIE şi SRI în muşamalizarea acestor grave acte de trafic de organe, dar şi Aeroportul Internaţional Cluj. Prin interpelări depuse la aceste instituţii voi cere explicaţii publice pentru a clarifica cine a ştiut de aceste fapte şi nu a făcut nimic. Sunt suspiciuni că instituţiile respective ar fi fost implicate în acest trafic de organe”, a spus Ungureanu.

Deputatul USR a subliniat că interpelările au la bază mărturiile lui Iulian Iacob, un bărbat care, în anul 2000, şi-a vândut un rinichi la ICUTR Cluj-Napoca, transplantat de medicul Mihai Lucan unui cetăţean din Azerbaidjan, şi care a mai adus, ulterior, alte două persoane cărora li s-au prelevat rinichii pe bani.

”Am refăcut, marţi, la ICUTR Cluj-Napoca traseul pe care trebuiau să îl parcurgă românii săraci, care şi-au traficat rinichii şi au fost păcăliţi de o reţea coordonată de Mihai Lucan să îşi vândă rinichii pe bani foarte puţini, iar sumele importante intrând în buzunarul lui sau altor medici de la institut. Eu personal, când eram asistent social la ICUTR, am văzut cum Mihai Lucan trafichează rinichi de la persoane în moarte celebrală, un rinichi fiind transplantat unui cetăţean german.”,a spus Ungureanu.

Iulian Iacob a declarat la rândul său că în anul 2000, din cauza unor probleme materiale, a fost dispus să îşi vândă un rinichi unui tânăr din Galaţi, internat la ICUTR Cluj-Napoca, pentru suma de 70 de milioane de lei vechi, dar a fost contactat de un apropiat al medicului Mihai Lucan, Emil Sabo, care i-ar fi propus să îşi vândă rinichiul unui cetăţean din Azerbaidjan, urmând să primească 7.500 de dolari.

„Am acceptat oferta lui Sabo, mi-a convenit, iar acesta mi-a spus că profesorul Lucan l-a pus pe avion pe străin şi vine să îi facă transplantul. Am aflat că era din Azerbaidjan şi, însoţit de profesorul Lucan, am făcut teste de compatibilitate, iar acesta m-a întrebat dacă sunt mulţumit de suma cu care m-am înţeles cu Sabo. Am văzut că azerul era însoţit de patru gărzi de corp, trei înarmaţi cu pistoale şi unul cu un pistol mitralieră Kalashnikov, în incinta ICUTR. Ne păzeau să nu fugim din spital, ca să fie siguri că are loc transplantul”,a povestit Iacob.

Acesta susţine că a fost „ţepuit” de Emil Sabo şi de Mihai Lucan în condiţiile în care, după ce şi-a vândut rinichiul către cetăţeanul azer a primit doar 2.500 de dolari.

„Sabo, care era sluga lui Lucan, mi-a spus că nu îmi poate da bani mai mulţi deoarece trebuie să îşi achite rata la maşină, iar Lucan trebuie să îşi plătească lucrările la vila pe care o are în construcţie. Ca să îmi recuperez banii, Sabo mi-a propus să mai aduc donatori de rinichi, iar eu am mai adus ulterior la ICUTR încă doi bărbaţi, Petru Ivaşcu şi Costică Herlea. Dar nici pentru aceştia nu am primit sumele cu care m-am înţeles. Un cetăţean german sau italian plătea între 200.000 şi 220.000 de dolari pentru un rinichi, iar unul din Azerbaidjan suma de 300.000 de dolari, pentru că erau costuri suplimentare cu avioanele, plătite în regim charter”,a explicat bărbatul.

Iulian Iacob a precizat că Emil Sabo i-ar fi spus că cetăţenii din Azerbaidjan veniseră pe Aeroportul Internaţional Cluj cu avioane militare de tip Hercules, aflate în dotarea Forţelor Aeriene Române, iar de la Ambasada României din Vatican primeau documente diplomatice cu ajutorul cărora erau scutiţi de control la intrarea în România, astfel încât puteau avea arme asupra lor.

„SRI şi SIE şi cei de la Aeroportul Cluj şi Brigada Antidrog ştiau ce se întâmplă, ştiau de mafia de trafic de organe care era. Pe rinichii mei şi ai celorlalţi doi donatori, Lucan şi mafia lui au băgat în buzunar 900.000 de dolari, şi-au făcut vile, conturi în Elveţia, clinica LukMed a lui Lucan a fost făcută din rinichii noştri”, a menţionat Iacob.

În anul 2005, Iulian Iacob s-a autodenunţat şi a depus o plângere la autorităţi împotriva lui Mihai Lucan pentru trafic de organe, dar dosarul a fost declinat la diverse compartimente şi la diverşi procurori iar în final s-a dat rezoluţie de neîncepere a urmăririi penale.

„Cer procurorului general al României să redeschidă acest dosar”, a menţionat Iacob.