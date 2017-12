Tamaș a semnat cu Steaua București

După câteva zile de suspans, fundașul Gabi Tamaș a decis să accepte oferta făcută de Steaua București, campioana en titre a României, și a semnat un contract valabil pe o perioadă de doi ani, din postura de jucător liber de contract. „Steaua este singurul club din România unde poţi face performanţă la ora actuală. Le mulţumesc celor de la Steaua că mi-au dat ocazia să ajung aici şi sper să nu-i dezamăgesc. Eu am venit să joc fotbal şi să ajut echipa. Am semnat cu Steaua pentru că este văzută în toată Europa. Nu mi-e teamă de suporteri, mi-e teamă doar să nu joc bine”, a declarat Tamaș, care a explicat de ce nu a acceptat să revină la Dinamo București, echipă unde a activat timp de trei sezoane: „M-am gândit la familie atunci când am semnat. Ştiu că voi supăra unele persoane, dar am ales cu mintea. Am avut o ofertă şi de la Dinamo, dar nu se compară cu cea a Stelei”.

Noul fundaș al steliștilor plează azi în Spania, unde formația pregătită de Costel Gâlcă efectuează primul cantonament al anului. Aflat în recuperare după ce a suferit o ruptură a ligamentului încrucişat anterior în urmă cu patru luni, Tamaș se va putea antrena la capacitate normală în cel mult o săptămână. „Gabi este apt sută la sută. Poate juca din retur pentru Steaua. Nu este nicio problemă”, a anunțat impresarul Florin Manea. În vârstă de 31 de ani, Tamaș a evoluat în campionate puternice din Europa, îmbrăcând tricoul formațiilor Galatasaray Istanbul, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre și West Bromwich Albion, și revine în Liga 1 după cinci ani. În urmă cu un an și jumătate, Tamaș a semnat cu CFR Cluj, dar nu a apucat să joace pentru formația din Gruia, contractul fiind reziliat din motive disciplinare.