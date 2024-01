Tarja Turunen, concert la Arenele Romane, luni, 4 decembrie

Artista finlandeză Tarja Turunen concertează luni, de la ora 20,00, la Arenele Romane, în cort încălzit.

La evenimentul "Tarja Turunen - Dark Christmas Tour 2023" au fost puse în vânzare doar 1.000 de locuri, toate pe scaune, potrivit site-ului iabilet.ro.

Fanii artistei finlandeze vor avea posibilitatea să asculte în concert melodii precum "Eye of the Storm", "Demons in You", "Diva", "I Feel Immortal", "I Walk Alone", "Innocence", "Die Alive" ori "Until My Last Breath".

Tarja Turunen va pleca apoi la Cluj-Napoca unde, marţi, de la ora 21,00, va concerta în Form Space Club, informează site-ul artistei.