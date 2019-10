Tecău şi Rojer s-au impus la Basel, asigurându-şi un loc la Turneul Campionilor

Perechea formată din tenismanul constănţean Horia Tecău şi olandezul Jean-Julien Rojer, cap de serie numărul 4, a câştigat, duminică, finala turneului de 500 de puncte de la Basel, dotat cu premii în valoare totală de 2.082.655 de euro. În ultimul act, Tecău şi Rojer au învins dublul alcătuit din Taylor Fritz / Reilly Opelka (SUA), cu scorul de 7-5, 6-3, după o oră şi zece minute de joc. Tecău şi Rojer vor primi un cec în valoare de 135.160 euro şi câte 500 de puncte ATP la dublu.

În urma acestui succes, Horia Tecău şi Jean-Julien Rojer şi-au asigurat calificarea la Turneul Campionilor de la Londra, programat în perioada 10-17 noiembrie. Perechea alcătuită din Tecău şi Rojer este a cincea care îşi asigură prezenţa la finala sezonului. Cei doi au câştigat trofeul în 2016, când au trecut în ultimul act de Florin Mergea şi indianul Rohan Bopanna, cu scorul de 6-4, 6-3. Ultima dată ei au participat în 2017 la Turneul Campionilor, când nu au câştigat niciun meci în faza grupelor.

Pentru Tecău va fi a şasea participare la Turneul Campionilor, patru alături de Rojer şi două cu suedezul Robert Lindstedt. Singura dată când tenismanul constănţean a trecut de grupe a fost atunci când a câştigat trofeul.

În vârstă de 34 de ani, Horia Tecău are în palmares 37 de turnee câştigate la dublu. În acest an, Tecău şi Rojer au mai triumfat la Madrid şi au disputate finalele la Rotterdam şi la Washington. Tecău a evoluat la Basel în a 58-a finală la dublu din carieră. În vârstă de 38 de ani, olandezul Jean-Julien Rojer are 29 de titluri câştigate la dublu.