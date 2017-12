Tecău vrea din nou trofeul la Bucureşti

Cel mai bun tenisman român al momentul, Horia Tecău, se pregăteşte pentru debutul la ediţia din acest an a celui mai mare turneu de tenis organizat în România, BRD Năstase Ţiriac Trophy, dotat cu premii în valoare totală de 410.200 de euro şi găzduit de Arenele BNR din Bucureşti. Constănţeanul în vârstă de 28 de ani are de apărat trofeul cucerit anul trecut, când a jucat alături de suedezul Robert Lindstedt. De această dată, Tecău a venit la Bucureşti alături de noul său partener, belarusul Max Mirnîi, aflat pentru prima oară la un turneu în România. „Este prima dată pentru Max când vine aici şi am încercat să ne pregătim foarte bine, mai ales că este un tablou de dublu extrem de puternic anul acesta. Vom face tot ceea ce putem ca să câştigăm, ţinând cont că acest trofeu este foarte important pentru noi, ca echipă. Avem nevoie de puncte, avem nevoie de victorii la început de sezon pe zgură. În cinci turnee jucate, am bifat două finale. Este dureros să pierzi în ultimul act, dar trebuie să trecem şi peste acest pas. Trebuie să câştigăm primul nostru titlu împreună şi cel mai bun loc pentru a realiza acest lucru este aici la Bucureşti”, a spus Tecău, care a fost asaltat de admiratori la sesiunea de autografe susţinută duminică. Principali favoriţi la Bucureşti, cei doi vor întâlni în primul tur cuplul italian format din Daniele Bracciali şi Potito Starace.

EŞECURI PENTRU UNGUR ŞI COPIL. Beneficiarul unui wild-card, Adrian Ungur (124 ATP), a pierdut în runda inaugurală, în disputa cu belgianul Davis Goffin (64 ATP), cu 3-6, 1-6. Pentru prezenţa pe tabloul principal, Ungur va primi un cec în valoare de 4.200 de euro, dar nici un punct ATP. În schimb, Marius Copil, locul 131 ATP, a fost învins, cu 7-5, 6-2, de ucraineanul Serghei Stahovski, locul 98 ATP, în ultimul tur al calificărilor. Copil va primi 6 puncte ATP şi un cec în valoare de 675 de euro. În primul tur al probei de dublu, Victor Hănescu şi Gilles Muller (Luxemburg) au câştigat în faţa cuplului Xavier Malisse (Belgia) şi Ken Skupski (Marea Britanie), cu 4-6, 6-1, 10-8. Hănescu şi Muller, beneficari ai unui wild-card, vor da piept în turul secund cu perechea câştigătoare din partida Horia Tecău / Max Mirnîi (România / Belarus), cap de serie nr. 1 - Daniele Bracciali / Potito Starace (Italia). Calificarea în manşa secundă se recompensează cu 3.660 de euro şi 45 de puncte ATP.