Temperaturi normale pentru această perioadă a anului

Vremea începe să se răcească, însă temperaturile vor fi normale pentru această perioadă a anului. Potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), luni, 26 octombrie, vremea va fi frumoasă, cu cer variabil, iar maximele vor fi cuprinse între 14 și 16 grade Celsius, în Dobrogea. Temperaturile minime se vor încadra între 5 și 10 grade C. De marți, 27 octombrie, valorile termice încep să scadă. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 13 grade C, iar minimele între 2 și 7 grade C. Miercuri, 28 octombrie, cerul va fi parțial înnorat, iar temperaturile maxime se vor situa între 11 și 13 grade C.

