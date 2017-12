Teorii care zguduie lumea. Vine apocalipsa la sfârșitul săptămânii?

Vineri, 30 septembrie, are loc fenomenul ”Luna Neagră”, pe care mulţi îl asociază cu venirea Apocalipsei. Spectaculosul fenomen se produce atunci când partea iluminată a Lunii este prinsă în umbra Pământului, ceea ce o face imposibil de văzut. Fenomenul se întâmplă aproximativ la fiecare 32 de luni, dar de data aceasta are o semnificaţie deosebită din cauza altor activităţi din Univers, ce vor avea loc în această lună. Adepţii teoriei conspiraţiei susţin că vineri va fi a doua venire a lui Iisus Hristos pe Pământ, aducând drept dovezi versete din Evangheliile după Apostolii Luca şi Matei, scrie adevarul.ro. Potrivit site-ului Signs Of The End Times / Semne ale sfârşitului, Evanghelia după Matei, capitolul 24:29, spune: ”Iar îndată după strâmtorarea acelor zile, Soarele se va întuneca şi Luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer şi puterile cerurilor se vor zgudui“. În Evanghelia după Luca, 21:25-26, stă scris: ”Şi vor fi semne în Soare, în Lună şi în stele, iar pe Pământ spaimă întru neamuri şi nedumerire din pricina vuietului mării şi al valurilor. Iar oamenii vor muri de frică şi de aşteptarea celor ce au să vină peste lume, căci puterile cerurilor se vor clătina”. Cu toate acestea, oamenii de ştiinţă spun că fenomenul nu trebuie să aducă spaimă printre oameni, viaţa pe Pământ urmând a se va desfăşura în mod normal şi după acest fenomen. ”Luna Neagră” va fi vizibilă în Emisfera Vestică, deasupra Americii de Nord şi de Sud şi în porţiunile vestice ale Europei.