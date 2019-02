Theresa May, „hotărâtă“ să pună în aplicare Brexit-ul la data prevăzută

Premierul britanic Theresa May este în continuare "hotărâtă" să pună în aplicare Brexit-ul la data prevăzută, 29 martie, şi să obţină concesii din partea Bruxellesului asupra acordului de separare, în pofida refuzului categoric al UE de a-l renegocia, informează duminică AFP, potrivit Agerpres. "Sunt hotărâtă să pun în aplicare Brexitul şi hotărâtă să-l pun în aplicare la termenul stabilit: 29 martie 2019", a notat lidera conservatorilor britanici într-un editorial publicat în The Sunday Telegraph. De asemenea, ea a respins posibilitatea amânării Brexitului, după cum au sugerat mai mulţi responsabili politici în ultimele zile, printre care ministrul britanic al afacerilor externe Jeremy Hunt, pentru a permite adoptarea legislaţiei necesare în vederea punerii lui în aplicare. Theresa May susţine că doreşte să găsească o "soluţie pragmatică" în privinţa Brexitului, care să poate beneficia de sprijinul majorităţii în Parlament, după ce Camera Comunelor a respins la mijlocul lui ianuarie, cu o majoritate zdrobitoare, acordul de separare încheiat în noiembrie cu UE. Marţi, parlamentarii britanici au adoptat un amendament depus de conservatorul Graham Brady şi susţinut de guvern, în care se cer "aranjamente alternative" la dispoziţiile privind controversata "plasă de siguranţă" (backstop) menită să evite revenirea la o frontieră fizică între provincia britanică Irlanda de Nord şi Republica Irlanda.

După acest vot, Theresa May a dorit să redeschidă negocierile cu UE, chiar dacă europenii au refuzat până acum solicitarea ei. "Când voi reveni la Bruxelles, mă voi bate pentru Marea Britanie şi Irlanda de Nord, voi fi înarmată cu un nou mandat, cu idei noi şi o determinare reînnoită pentru a conveni asupra unei soluţii pragmatice care să pună în aplicare Brexitul", a insistat May în Sunday Telegraph. "Parlamentul m-a delegat să fac aceasta", a adăugat ea.