Thomas Anders şi-a pierdut, pentru a doua oară, bagajele în România

Devenit celebru în anii \'80, muzicianul Thomas Anders, fost component al trupei „Modern Talking”, a susţinut, sîmbătă noaptea, un mega-concert în „Kmy’s Summer Club” din staţiunea Mamaia. Aflat pentru a treia oară în România, artistul a avut o călătorie cu… peripeţii, acesta pierzîndu-şi bagajele pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă”.

Anders a sosit, sîmbătă, în staţiunea Mamaia cu o limuzină albă, care l-a adus de la aeroport pînă la hotelul „Laguna”, de patru stele. Destul de nervos din cauza pierderii bagajelor, interpretul a fost, totuşi, încîntat de România, deşi a mărturisit, în conferinţa de presă pe care a susţinut-o în incinta hotelului la care a fost cazat, că nu o cunoaşte foarte bine. Thomas a mai declarat că se află pentru a treia oară în România, după ce a fost prezent şi la una dintre ediţiile „Cerbului de Aur”, cînd a avut aceeaşi problemă cu bagajele, dar astfel de incidente întîmplîndu-i-se şi la Londra. Artistul a venit pentru concertul din Mamaia direct de la casa de vacanţă pe care o deţine în Ibiza şi unde îşi petrece cea mai mare parte a anului.

Renumitul artist a mai precizat că „Modern Talking” nu se va mai reuni vreodată, deoarece preferă să cînte singur, aşa cum o făcea şi pe vremea cînd era alături de colegul său… Printre preferinţele sale muzicale se numără Justin Timberlake, muzica jazz, dar şi Alex, interpretul român pe care l-a văzut în clipul piesei „Dragoste la prima vedere”.

La hotelul la care a fost cazat, solistul a fost aşteptat şi de o fană, în vîrstă de numai 13 ani, care a şi vorbit cu interpretul. „Am sosit aici din Bucureşti, împreună cu părinţii mei, special pentru a-l întîlni pe Thomas. Cunosc toată istoria lui şi a trupei Modern Talking. L-am întrebat de soţia şi copilul său, dar şi de cîinele lui, despre care mi-a spus că a murit”, a spus Andreea Mitrofan. Micuţa fană a precizat că a învăţat limba germană tocmai din dragostea pe care o are faţă de celebrul artist. O altă admiratoare a lui Thomas Anders, sosită în Mamaia pentru acest eveniment, a fost şi actriţa de filme pentru adulţi, Alina Plugaru, aceasta rezervîndu-şi o cameră chiar lîngă cea a cîntăreţului.

Sute de spectatori la concertul lui Thomas Anders

Deşi concertul trebuia să înceapă la miezul nopţii, acesta a fost amînat cu mai bine de o oră, publicul aşteptînd cu nerăbdare să îl asculte şi să îl vadă pe celebrul artist. La eveniment au participat aproximativ 300 de persoane, printre care s-au numărat primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre şi soţii Irinel şi Monica Columbeanu.

Thomas Andrers a cîntat mai bine de o oră şi jumătate, timp în care fanii s-au dezlănţuit pe ritmurile muzicii. Deşi nu toate piesele pe care artistul le-a interpretat au fost extrem de cunoscute, publicul prezent în Kmy’s Summer Club a fost foarte receptiv, cîntînd şi dansînd alături de artist. Piesa „No name, no face, no number” a ridicat şi ultimele persoane la dans, refrenul melodiei fiind cîntat de cei prezenţi la unison cu Thomas Anders. Interacţionînd cu publicul şi discutînd cu acesta înainte de fiecare piesă, solistul a reuşit un spectacol uimitor, care a reamintit de perioada de glorie a celebrei trupe „Modern Talking”.

Anders a făcut parte din trupa „Modern Talking”, alături de Dieter Bohlen, între anii 1984-1987 şi 1998 şi 2003. Grupul s-a destrămat în 1987, cînd Bohlen a format trupa „Blue System”, iar Anders s-a dedicat, de asemenea, unui proiect solo şi şi-a lansat primul album în 1989. La finalul lui 1997, Bohlen a decis să reunească „Modern Talking”, dar cei doi s-au despărţit, din nou, în 2003.