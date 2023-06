Tina Turner a murit la vârsta de 83 de ani la locuința sa din Elveția

Tina Turner a decedat miercuri la 83 de ani, a anunţat purtătorul său de cuvânt într-un comunicat postat pe contul Instragram oficial al legendei muzicii rock.

The Guardian scrie că marea artistă a fost diagnosticată cu cancer intestinal în 2016 și a suferit un transplant de rinichi în 2017.

Vedeta de origine americană a fost una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică rock, cunoscută pentru prezența sa deosebită pe scenă și pentru hiturile The Best, Proud Mary, Private Dancer și What’s Love Got to Do With It.

Presa internațională amintește că ea apărut pentru prima dată pe scenă alături de fostul ei soț, Ike Turner, în anii 1960. A divorțat de el în 1978, pentru că o abuza, și s-a consacrat în cariera solo pe parcursul anilor 1980. Biografia cântăreței a fost transpusă într-un film în 1993, intitulat “What’s Love Got To Do With It”. Tina Turner a fost, de asemenea, subiectul documentarului HBO “Tina”, în 2021.

Tina Turner a câștigat opt premii Grammy și a fost inclusă în “Rock ‘n’ Roll Hall of Fame” de două ori, prima dată în 1991 alături de fostul soț, iar a doua oară în 2021, pentru “extinderea ideei, altădată limitată, în legătură cu modul în care o femeie de culoare poate cuceri o scenă”.

