Toamna se lasă așteptată! Cum va fi vremea în următoarele 3 zile, în Dobrogea?

Toamna se lasă așteptată! În Dobrogea, de exemplu, în următoarele 3 zile se anunță temperaturi în creștere. Astfel, miercuri, 12 septembrie, sunt anunțate precipitații, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 14 și 18 grade C. Joi, 13 septembrie, continuă precipitațiile, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 27 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 14 și 19 grade C. Vineri, în schimb, va fi soare, iar temperaturile maxime vor fi în creștere; între 24 și 28 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 15 și 20 de grade C. Vom reveni cu eventualele modificări anunțate de meteorologi!