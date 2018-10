Toamna vibranta in colectia brandului Sense

Pentru sezonul in curs designerul Andreea Tincu a desenat pentru brandul romanesc Sense o colectie dinamica, plina de nuante artistice si imprimeuri botanice stilizate sau motive artsy. Modelele versatile inspirate de tonurile naturii se incadreaza atat pentru zona eleganta cat si cea casual-sic- aducand o nota efervescenta garderobei de toamna.

Nuantele intense de portocaliu, tonurile de burgundy, violetul intens, lila-ul delicat, griul luminos accentele de verde stins, marouri si crem descriu cromatic o linie ampla, potrivita pentru un lifestyle activ si un stil in tendinte.

Pentru ca rochia este considerata un atu incontestabil al colectiei, designerul Andreea Tincu vine cu variante creative in asa fel incat sa poata echilibra orice stil si orice tip de silueta. Rochiile variaza de la cele uni cu croiala precisa, la cele fluide cu imprimeuri florale sau geometrice sau modele spanish cambrate, cu volane decorative din voal monocrom.

Rochiile cu semiclos sau clos in partea de jos evidentiaza talia si bustul, dar nu iti dau senzatia de incorsetare, fiind o alegere buna si pentru soldurile proeminente. Modelele in spiritul anilor 70’ sunt pigmetate cu nuante retro de ocru –mustar si innobilate cu detalii feminine precum gulere decorative delicate si maneci usor evazate.

Daca zona office este cea care te caracterizeaza, atunci poti opta pentru cardiganul cu top tricotat, bluza imprimata cu tuseu silky sau fusta uni, viu colorata sau pentru pulovere din casmir de calitate premium.

Iar o aparitie casual poate deveni o aparitie elaborata daca alegi fustele jacquard, bluzele cu print miniatural, paltonul din lana cu aer retro sau o rochie vaporoasa imprimata in stil boho-chic. Accesorizeaza cu cizme inalte si palarie din fetru cu bor mare pentru un look actual!

Urmareste noutatile Sense pe site-ul www.fashionsense.ro sau descopera colectia in reteaua nationala de magazine. Alege moda autentica de calitate si investeste in produsele create in Romania, cu operatori romani! In plus, Sense sarbatoreste anul acesta 11 ani de activitate intensa pe piata fashion romaneasca, un motiv de mandrie exceptionala pentru o industrie dificila in contextual actual.

In Constanta, magazinul Sense este situat pe Bd. Tomis nr.108 (langa Sala Sporturilor).