Tomas Rosicky şi-a anunţat retragerea

Internaţionalul ceh Tomas Rosicky, în vârstă de 37 de ani, şi-a anunţat, miercuri, retragerea din activitatea de fotbalist. Fost mare jucător al cluburilor Arsenal Londra sau Borussia Dortmund, Tomas Rosicky, a renunţat la activitatea competiţională. În vârstă de 37 de ani, Rosicky a evoluat - începând din 30 august 2016 - pentru Sparta Praga, clubul care l-a lansat în fotbalul mare.

Mijlocaşul cu 247 de partide disputate în tricoul celor de la Arsenal, acolo unde a ajuns în 2006, de la Borussia Dortmund a vorbit, miercuri, despre motivele retragerii, într-o conferinţă de presă care a avut loc la Praga: „Ştiam că va veni şi momentul acesta. Îmi era din ce în ce mai greu să ma pregătesc. Mintea mea ar fi vrut să mă lase să joc în continuare, dar corpul meu refuză. Lucrul acesta era inevitabil. Am avut o carieră frumoasă, mi-a plăcut ceea ce am făcut şi, cu siguranţă, aş face acelaşi lucru dacă ar trebui să o iau de la capăt”.

Rosicky a debutat la juniorii echipei Sparta Praga în 1997, apoi la echipa mare în 1998. În 2001 s-a transferat la Borussia Dortmund, iar în 2006 la Arsenal Londra. Rosicky a înscris 23 de goluri în 105 meciuri disputate pentru echipa naţională a Cehiei.

„Aş vrea să le mulţumesc celor de la Sparta pentru ca m-au crescut. Aici am făcut primul pas în cariera mea şi am ajuns la două cluburi mari din Europa tocmai pentru că am primit o educaţie fantastică la Praga. Şi mai vreau să le mulţumesc pentru că mi-au permis să-mi iau rămas bun de la fotbal în locul pe care-l iubesc cel mai mult”, a mai spus Rosicky.