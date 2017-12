„Traviata” lui Verdi, primire de gală în castelul lui Matei Corvin

De cinci ani, în unele nopţi de iulie, Castelul Corvinilor din Hunedoara prinde viaţă. Cel care priveşte de pe podul de lemn ce duce spre intrare poate observa lumină la ferestrele din aripa stângă. În acele nopţi senine de iulie, cu cer înstelat, castelul cade sub un fel de vrajă. Oaspeţii de la castel care sălăşluiesc în încăperile luminate par să fie din alte epoci, din alte secole, judecând după hainele lor, iar vraja ce cade peste acest edificiu, în nopţile lui Cuptor, poartă, de cinci ani, acelaşi nume: „Opera Nights”. Aşadar, la Castelul Corvinilor din Hunedoara se desfăşoară cea de-a V-a ediţie a celui mai mare festival de operă în aer liber din România, cu participarea Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” din Constanţa. Solişti, membri ai orchestrei simfonice, corul şi o parte din ansamblul de balet au fost invitaţi, pentru al cincilea an consecutiv, pentru a crea magia serilor de poveste la Castelul Corvinilor din Hunedoara, dar şi la Palatul Magna Curia din Deva.

ÎNTÂLNIRE DE NEUITAT CU VIOLETTA Festivalul a debutat miercuri seară, sub bagheta maestrului Gheorghe Stanciu, cu una dintre cele mai frumoase şi emoţionante creaţii din repertoriul verdian, „Traviata”. Rolul principal, al frumoasei curtezane Violetta Valery, a fost interpretat de clujeanca Diana Ţugui. Tânăra soprană a impresionat publicul nu doar prin vocea sa - care o situează în topul celor mai bune... Violette din ţară -, ci şi prin expresivitatea sa actoricească şi deosebita capacitate de a se adapta continuu la scena în aer liber din curtea interioară a castelului.

„Violetta Valery este unul dintre cele mai dragi roluri. Îl joc cu mare, mare bucurie dintotdeauna, de când am început să-l studiez, acum zece ani. Acest rol nu se poate cânta cu jumătate de măsură”, a spus soprana Diana Ţugui.

SPAŢIU DE POVESTE „În fiecare an, cânt „Traviata“ în aer liber. Dar, de această dată, spaţiul a fost de poveste. Este pentru prima dată când vin în acest loc şi este prima dată când vizitez acest castel, care mi se pare un vis. A fost foarte uşor să creăm povestea, atmosfera. M-am întâlnit cu unii colegi cu care am mai cântat în ţară, de aceea, chiar dacă este prima dată când colaborez cu Teatrul din Constanţa, m-am simţit, cumva, ca acasă. Cu maestrul Gheorghe Stanciu am colaborat de foarte multe ori. Totul a fost natural. Am făcut muzică în seara aceasta (n.r. - miercuri seară)”, a mai spus Diana Ţugui.

Melomanii constănţeni se vor convinge de calităţile Dianei Ţugui în toamnă, atunci când o vor putea vedea şi asculta, în rolul Violettei, la ediţia 2015 a Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului.

Colegi de scenă i-au fost expresivei soprane tenorul sârb Dejan Maksimovic, cel care l-a interpretat pe Alfredo, şi baritonul timişorean Dan Patacă, în rolul lui Germont. Alături de ei s-au aflat constănţenii Lucia Mihalache, Iulian Bratu, Marius Eftimie, Laurenţiu Severin, Constantin Acsinte, Andrei Bădilă şi hunedoreanca Maria Handorean.

Festivalul Opera Nights a continuat, ieri, cu „O noapte la Veneţia”, la Palatul Magna Curia de la Deva, pe muzica lui Johann Strauss-fiul. Astăzi, de la ora 21.00, artiştii TNOB vor prezenta povestea lui Nabucco, tot la castel, la Hunedoara.

Tot în acest spaţiu, mâine, de la ora 11.00, în Sala Dietei, va avea loc recitalul participanţilor la cursul de măiestrie susţinut de Leontina Văduva. Seara, de la ora 21.00, acţiunea se va muta la Palatul Magna Curia din Deva, unde se va juca „Aida”, de Verdi. Duminică, de la ora 21.00, „Liliacul” lui Johann Strauss-fiul va cânta în castelul lui Matei Corvin. Festivalul „Opera Nights” se va încheia luni, 20 iulie, la Deva, cu Balul Operei.

La Hunedoara şi Deva, oraşe fără teatru liric, festivalul „Opera Nights” se bucură de mare preţuire, toate spectacolele din program fiind demult sold-out. Miercuri seară, în deschiderea evenimentului, pe scena de la Castelul Corvinilor au urcat, în semn de preţuire pentru cultură şi publicul meloman - alături de directorul festivalului „Opera Nights”, Alexandru Gruian şi directorul artistic, Daniela Vlădescu -, primarul municipiului Hunedoara, Viorel Arion, şi preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Adrian David.