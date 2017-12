Tribunalul Constanța a anulat contractul privind cedarea pavilionului românesc

A fost anulat contractul semnat în 2012 întreAutoritatea Navală Română (ANR)șiRIFA Holdings Ltd (fosta Ilvana Holdings Limited),prin care instituția navală română acorda companiei private drepturi de folosință a pavilionului României pentru o perioadă de 30 de ani. Acțiunea prin intermediul căreia ANR a cerut magistraţilor suspendarea executării Ordonanţei 34/2006, suspendarea şi executarea actului administrativ (respectiv contractul încheiat în 2012 ce urma să permită ca de pavilionul românesc să se ocupe firma germană) a fost admisă de Tribunalul Constanţa vineri, 25 septembrie. „Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Autoritatea Navală Română în contradictoriu cu pârâta RIFA HOLDINGS LIMITED. Constată nulitatea absolută a Contractului de agenţie încheiat la data de 12.09.2012 între Autoritatea Navală Română şi Ilvana Holdings Limited, înregistrat la Autoritatea Navală Română sub nr. 16223/14.09.2012. Respinge cererea de suspendare a executării Contractului de agenţie încheiat la data de 12.09.2012 între ANR şi Ilvana Holdings Limited, înregistrat la ANR sub nr. 16223/14.09.2012, ca rămasă fără obiect“, se arată în minuta instanţei. Reprezentanții ANR salută decizia instanței. „Probabil că se va face apel la instanța de fond și sperăm ca rezultatul să fie același. Ne avantajează foarte mult hotărârea. Înseamnă că avem șanse și la Curtea de Arbitraj de la Londra. Avocații pe care i-am luat ne-au spus că, în cazul în care vom avea sorți de izbândă în România, avem 90% șanse să câștigăm și la Londra“, a declarat, pentru ”Telegraf”, directorul ANR, Paul Brânză. Reamintim că respectivul contract de cedare a dreptului de folosinţă a pavilionului românesc a fost încheiat de către directorul de la acea vreme, Eugen Olteanu. ”Era firesc să se anuleze contractul. Era un contract păgubos, cel puțin pentru România, pentru că pe noi nu ne afecta cu nimic”, a precizat, pentru ”Telegraf”, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, totodată reprezentantul Federației Internaționale a Transportatorilor în România, Adrian Mihălcioiu.