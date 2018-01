Trofeul „Telegraf” a adus şi... prima ninsoare din 2018 la Constanţa

10:38:44 / 14 Ianuarie 2018

Punct de vedere

Neputința celor de la Eforie, de a da piept cu o echipa mult mai buna, sau frica de un scor prea mare i-a determinat sa nu joace. Asa înțeleg ei sportul, de jur împrejurul comunei! Vor sa se confrunte la trofeul Telegraf doar burtoși și a agramați în fotbal. Dk nu îți convine REGULAMENTUL unui turneu, nu te înscrii la acel turneu. În orașul Constanța sunt organizate turnee la care participa doar jucători dobrogeni fără a se îngrădi participarea jucătorilor din alte regiuni. Du-te și joaca acolo bety! Acolo nu te vede nimeni? Nu ești tu cel care ți-ai dat sortul jos în fata publicului am câțiva ani? Ce mai cauți tu in sala sporturilor sa o faci pe fair-play-ul? Viorel zis Jimmy a retras echipa din turneu pt ca primise informația ca era supravegheat de dna și trebuia sa justifice niște contracte pe transporturi, Porsche Macanudo, etc. Cât despre public, publicul dorește sa vadă fotbaliști și nu burtoși sau care abia se tărie pe teren!!! Aștept o reacție din partea organizatorilor în sensul unor suspendări nominale a jucătorilor și nu a echipei (deoarece anii următori înscriu aceeași echipa sub o alta denumire) pe cel puțin doi ani! Asa ar trebui procedat! Participanții sunt doar participanți, nu organizatori!