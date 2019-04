Trupa Phoenix, deschizătoare de drumuri în muzica românească, din nou în Constanța

Legendara trupă Phoenix se prezintă în faţa constănţenilor atât în municipiul Constanța, la Casa de Cultură a Sindicatelor, în aprilie, pe 20, cât și în județul Constanța, la Mangalia, pe 21, aducând fanilor bucurie și muzică adevărată.

Turneul Phoenix „Sinteza - Rapsodia” ajunge la Constanta pe 20 aprilie.

După anul 2017, în care mitul a aniversat 55 de ani de la momentul expozițiunii, Phoenix se întoarce în fata publicului cu un proiect inedit: o sinteza între ciclul Anotimpurilor prezente pe albumul „Cei ce ne-au dat nume” si Rapsodia 1, emblematica pentru George Enescu. Muzica lui George Enescu nu se reduce la o cercetare ornamentala si estetica, ci ea ramâne revelatia unei realitati ascunse. Ca si pasarea Phoenix, este el însusi o stare muzicala, o muzica vie si generos comunicativa, cu un zbor echivalent cu opera, un mit daruit tuturor.

Ca în orice proiect initiat, starea de a fi a pasarii Phoenix este si aici cea de daruire, si într-o continua lupta cu diferitele cortine ale fiintei, ea regânde?te mereu constructia actului artistic. Astfel, îti propune raspunsul printr-o sinteza între celebrele „Anotimpuri”, din timpul celor care „ne-au dat nume” (muzica arhaica, cu trimiteri profunde, dar traita prin forta instrumentelor moderne) si sensibilitatea clasica a marelui compozitor Enescu.

Proiect de înalta tinuta culturala însa fara pretentii exclusiviste, „Sinteza” îti propune a fi un concert caracterizat prin accesibilitate, cu toata-i mirifica metaforie, prin viziune si profesionalism, un concert în care acordurile rock si etno-rock care au transformat formatia Phoenix în unicat vor purta permanentul mesaj – unul de chemare spre radacini culturale astazi lipsite de atentie.

O EPOPEE ROMÂNEASCĂ DE SUCCES

Trupa Phoenix are peste cinci decenii de existenţă, fiind cel mai longeviv grup muzical de pe scena autohtonă. Formaţia a fost deschizătoare de drumuri în muzica românească, abordând numeroase subgenuri ale rock-ului, de la rock'n'roll şi beat, trecând prin progresiv, până la hard rock. Phoenix a fost prima trupă rock care a produs albume şi piese inspirate din folclorul românesc arhaic, constituind astfel una din formaţiile muzicale care au creat un subgen al muzicii rock, etno rock-ul.

Phoenix a fost deschizătoare de drumuri în muzica adresată publicului larg în România celei de a doua jumătăți a secolului XX. Membrii formației au abordat numeroase subgenuri ale rock-ului; traseul stilistic al formației a pornit de la muzică beat, evoluând spre rock psihedelic și de aici către hard rock, cu un număr de experimente de rock progresiv.

SCURT ISTORIC

Între formațiile care au continuat prin adoptarea unui stil nou, Phoenix a avut una dintre cele mai neașteptate evoluții, dând naștere subgenului rock numit etno rock (inspirat din folclorul românesc autentic). Perioada blues. Țiganiada (1970-1971): Imediat după plecarea lui Moni în S.U.A., formația Phoenix a fost interzisă pe plan local pentru mai bine de un an. ARIA nu mai avea voie să facă turnee cu ei, iar la Radio și la Televiziune nu s-au mai difuzat înregistrările avându-i ca protagoniști. Claudiu Rotaru se retrăsese din formație, astfel încât din vechea componență mai rămăseseră doar Nicu Covaci, Dorel Vintilă, Bela Kamocsa și Günther Reininger. Urmează o scurtă perioadă în care formația cântă mai multe piese blues-rock, în majoritate compoziții de-ale lui Günther Reininger, cu text în limba engleză. Mircea Baniciu, rămas în țară, scoate câteva discuri folk („Mircea Baniciu” - 1980, „Tristeți provinciale” - 1981, „Ploaia” - 1984, „Secunda 1” - 1989, „Secunda 2” - 1992) apreciate de public. În concerte cântă totodată și hiturile mai vechi (Andri Popa, Mugur de fluier, Mica Țiganiadă etc.), păstrând vie astfel legenda Phoenix în rândul noilor generații din România.

În 1987 Nicolae Covaci și Josef Kappl reîncep colaborarea. Este scos un single, „Ballade For You/The Lark”, conținând două prelucrări ale unor celebre compoziții românești („Balada pentru vioară” din 1880 a lui Ciprian Porumbescu și „Ciocârlia”, melodie populară). Producătorul discului este Josef Kappl, care nu apare însă creditat pe copertă ca făcând parte din formație. Cu toate acestea, în această perioadă au compus împreună o serie de piese și demouri în limba engleză („Bounty Man” etc.) și au cizelat piesele operei „Empire of Vampires”.

Nicolae (Nicu) Covaci (n. 19 aprilie 1947, Timișoara) este un compozitor, cântăreț, chitarist, pictor și grafician român, cunoscut ca fondator și lider al formației Phoenix. A început de copil să ia lecții particulare de pian, acordeon și limbă franceză, germană și engleză. Mai târziu, după ce a învățat singur să cânte la muzicuță, a luat și lecții de chitară. A urmat secția germană a școlii primare, secția română a școlii generale, liceul de arte plastice și Institutul de Arte Plastice din Timișoara.

Nicu Covaci a părăsit România în 26 octombrie 1976, stabilindu-se mai întâi în Olanda, apoi în Germania și în final în Spania. Actualmente, din 2012, Covaci locuiește în Moraira, Spania. El este și un iubitor al motocicletelor și al sportului, practicând, printre altele, atletismul, canotajul, karate, boxul, înotul și scufundatul sportiv.

În primele zile ale lui ianuarie 1990 Nicu Covaci se reîntoarce cu trenul în România, reușind să apară în prima ediție de după Revoluție a emisiunii „Meridianele cântecului”, prezentată de Octavian Ursulescu la TVRL. În cursul anului, i se vor lua mai multe interviuri, uneori împreună cu Mircea Baniciu. În acestea, liderul formației dezvăluie pentru prima dată în mod public câteva din simbolurile ascunse de textierii formației în piesele perioadei 1967 - 1976. Tot în ianuarie se reîntoarce și Ovidiu Lipan, aducând 24 t de ajutoare pentru municipiul Iași. În aceeași lună, Moni Bordeianu și Erlend Krauser - foști membri ai formației - înregistrează „Păsări albe”, o piesă dedicată Revoluției și românilor ce au participat la înfăptuirea acesteia.

Pe data de 12 noiembrie 2007, Nicu Covaci, Florin Bordeianu, Josef Kappl, Manfred Neumann, Bogdan Bradu, Ionuț Contraș și Cristi Gram au fost decorați de către președintele Traian Băsescu cu Meritul cultural în grad de cavaler, în vreme ce Ovidiu Lipan Țăndărică, având deja această distincție, a fost înaintat la gradul de ofițer.

Concerte PHOENIX în luna aprilie:

19.04 - București (Quantic),

20.04 - Constanța (Casa de Cultura),

21.04 - Mangalia (Casa de Cultura),

22.04 - Constanta (Club Phoenix),

23.04 - Tulcea (Teatrul "Jean Bart"),

24.04 - Slobozia (Casa de Cultura),

25.04 - Medgidia (Casa de Cultura)

Componență: Cristi Gram, Costin Adam, Phoenix Ro, Lavinia Săteanu, Flavius Hosu and Vlady Săteanu.

„Trebuie să cereţi Phoenix, copilul care nu plânge nu primeşte...”, a declarat liderul grupului, Nicu Covaci, într-un interviu pentru ziarul „Telegraf“, la un mega-concert în parcarea centrului comercial Maritimo, în 10 iunie 2013.