Tudorel Toader a anunțat că au fost adoptate modificările OUG 7

Ministrul Justiției a anunțat, marți, după ședința de Guvern, că au fost adoptate modificările Ordonanței 7, menționând că acestea au fost stabilite cu magistrații. Toader a declarat că CSM a anunțat că va da aviz pozitiv propunerii sale, însă ulterior ședinței plenului a aflat că avizul este negativ. "Știți că dincolo de întrevederea de la guvern, eu, ca ministru, am avut o întrevdere cu procurorii din secția CSM și am reluat, dezbătut aceste modificări despre care au spus atunci că le consideră utile, dar că în același timp consideră, alături de alți colegi, că și alte prevederi ale OUG ar trebui modificate, abrogate. Am vorbit și ieri și mi s-a transmis că azi, la 12.30, va fi ședința de plen, la care n-am putut participa, pentru a se da avizul pozitiv pentru modificările de care am vorbit. La orele 14.00 am aflat că CSM a avut o abordare generală, adică a dat aviz negativ per total, nu numai pe cele 5 modificări, ci per total. Doamna prim-ministru a considerat că e necesar să pună în aplicare cele convenite de domnia sa și reprezentanții magistraturii și am promovat această OUG", a declarat ministrul Justiție.

"Ascultând argumentele şi contra-argumentele văzând reacţiile de la nivelul sistemului judiciar şi parţial din societatea civilă (...), au fost convenite următoarele cinci modificări: în primul rând abrogarea prevederilor din articolul 54, alineatul 1, adică se revine la reglementarea anterioară Ordonanţei 7, în sensul că procuri de rang înalt pot deveni numai procurorii, chiar dacă în parcursul lor profesional în precedent au avut şi funcţia de judecător, care au o vechime de 15 ani în magistratură, iar avizul consultativ va fi emis în continuare de către Secţia de Procurori din cadrul CSM-ului, şi nu de către plenul CSM - cum se prevedea în Ordonanţa 7. A doua modificare asupra căreia s-a convenit - abrogarea unui alineat 7 indice 1 din articolul 57 care interzicea delegările în funcţiile de conducere de rang înalt. A treia modificare asupra căreia s-a convenit - renunţarea la motivul pentru care putea fi pierdută calitatea de magistrat dacă se pierdea ceea ce se numeşte buna reputaţie", a precizat Tudorel Toader.

Potrivit acestuia, a patra modificare la OUG 7 vine din direcţia specialiştilor din informatică, care au evocat faptul că, deşi desfăşoară activităţi similare şi necesare sistemului judiciar, primesc salarizare diferită. Potrivit modificării, IT-ştii din justiţie vor avea acelaşi grad de salarizare, "pentru că sunt specialişti în domeniu".

Toader a adăugat că a cincea modificare, care a venit ca propunere de la Inspecţia Judiciară, vizează realizarea unei corelări legislative.

"Se prevedea înaintea modificării OUG 7 faptul că inspectorul judiciar dispune începerea cercetării judiciare dacă existau indiciile săvârşirii judiciare, dar se permitea şi ministrului Justiţiei, procurorului general şi preşedintelui Înalte Curţi. (...) Nu poate să înceapă cercetarea decât cel care este subiectul, titularul acţiunii disciplinare, este vorba deci de o corelare legislativă", a explicat Toader.