Tudorel Toader o propune a treia oară pe Adina Florea la şefia DNA

10:29:27 / 12 Ianuarie 2019

T.Tudorel

Dl Ministru al Just,T.Tudorel,Prof,Dr in drept,Jud,Membru al Comisiei de la Venetia,daca Dvs vati indragostit de acesta Mafiota Prc Adina Florea,de ce nu o luati la UNI de drept,A.I.Cuza din Iasi,sa o perfectionati si mai bine indrept.Eu cred ca poate aveti titluri false pe care le detineti,ca d-na Prc Adina Florea,va garantez eu si sub semnatura ca nu sa respectat juramantul de Magistrat si e Bandita,eu sunt documentat singur in 17 ani cu studi de fezabilitate pe bani mei.D-na acesta a creat o pepeniera de Mandarine pe modelul Portocala si Onea de la Ploesti si nu uitati dansa are mai multa vechime si e sub tutela unor sau a unui Mafiot bine conectat si bine dirijata.Dvs Chiar credeti ca eu nu stiu cu ce Mafie ma lupt de 17 ani si le cer dreptate corecta si onesta in spiritul legi.Dvs credeti ca din gresala va tot scriu si comunic ca sa Pisat in grup infractional organizat pe Constitutia Ro.Si eu vam trimes lista cu persoanele si institutile abilitare ale Ro.la care mam adresat,sava documentati.