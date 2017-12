Turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, manşa tur, programează, astăzi, de la ora 18.00, o singură întîlnire, FK Ekranas (Lituania) - Dinamo Zagreb (Croaţia). Mîine, cînd va intra în luptă şi campioana României, Steaua Bucureşti, se vor disputa şi celelalte 13 partide, după următorul program - ora 20.00: Şerif Tiraspol (Moldova) - Spartak Moscova (Rusia); Metalurgs Liepajas (Letonia) - Dinamo Kiev (Ucraina); ora 20.30: Levski Sofia (Bulgaria) - Sioni Bolnisi (Georgia); ora 21.00: Djurgardens IF (Suedia) - MFK Ruzomberok (Slovacia); Fenerbahce Istanbul (Turcia) - B36 Torshavn (Insulele Feroe); ora 21.05: ND GORICA (Slovenia) - STEAUA BUCUREŞTI (România); ora 21.15: FC Zurich (Elveţia) - SV Salzburg (Austria); ora 21.30: FH Hafnarfjordur (Islanda) - Legia Varşovia (Polonia); ora 21.45: Cork City (Irlanda) - Steaua Roşie Belgrad (Serbia); Debrecen VSC (Ungaria) - FK Rabotnicki (Macedonia); FC Copenhaga (Danemarca) - MyPa (Finlanda); Hearts of Midlothian (Scoţia) - Siroki Brijeg (Bosnia & Herţegovina); Mlada Boleslav (Cehia) - Valerenga IF (Norvegia).