U2 va cânta o piesă dedicată lui Nelson Mandela la Gala Oscar

Trupa irlandeză U2 va interpreta de pe scena Oscarurilor piesa ”Ordinary Love”, nominalizată la Oscar şi dedicată lui Nelson Mandela. Piesa face parte din coloana sonoră a filmului ”Mandela: Long Walk to Freedom” şi este una dintre cele cinci melodii nominalizate anul acesta la Oscar. Piesa ”Alone Yet Not Alone” din coloana sonoră a filmului cu acelaşi nume, care a fost iniţial nominalizată la Oscar, a fost descalificată după ce s-a descoperit că Bruce Broughton, compozitorul piesei, s-a folosit de influenţa sa de fost guvernator şi de membru al Comitetului Executiv al Academiei americane de Film pentru a-şi promova compoziţia pe lista scurtă a nominalizărilor.

Celelalte piese nominalizate la premiul Oscar la categoria Melodie Originală sunt ”Happy” din animaţia ”Despicable Me 2”, ”The Moon Song” din ”Her” şi ”Let It Go” din animaţia ”Frozen”, piesă pe care Idina Menzel o va interpreta şi cu ocazia ceremoniei Oscar de la 2 martie.