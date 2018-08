Uber „parchează“ la bursă, în 2019

Compania de ridesharing Uber, prezentă și în România, și-a găsit, în cele din urmă, un șef pentru departamentul financiar și se pregătește, în 2019, pentru listarea la bursă. Uber l-a angajat pe Nelson J. Chai, în vârstă de 53 ani, un fost director executiv la Merrill Lynch și la Grupul CIT, pentru a fi noul său director financiar (Chief Financial Officer sau CFO), titrează The New York Times. Chai umple un gol serios în suita executivă a Uber, job-ul în cauză fiind vacant încă din 2015, de la plecarea lui Brent Callinicos. Uber este deja una dintre cele mai valoroase companii private din lume, fiind evaluată la 62 miliarde dolari. Cu toate acestea, NYT notează că imaginea financiară a Uber ar putea descuraja anumiți investitori. În timp ce firma a crescut rapid, a fost destul de neprofitabilă și a cheltuit sume mari de bani. Săptămâna trecută, Uber a anunțat că a înregistrat pierderi de 891 milioane dolari în al doilea trimestru financiar din 2018. De asemenea, compania ar fi pierdut trimestrial între 125 și 200 milioane dolari, bani care s-au dus în dezvoltarea de autovehicule autonome, potrivit publicației americane, care citează o sursă confidențială.