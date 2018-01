UDMR acordă votul său de încredere Guvernului Dăncilă

UDMR a decis, luni, să acorde votul de încredere Guvernului Dăncilă, liderul Uniunii, Kelemen Hunor, criticând însă schimbările dese ale premierilor.

„Artimetic, PSD-ALDE are majoritate;au zece voturi peste minimul necesar pentru a învesti Guvernul. Am văzut şi am analizat programul de guvernare.Sunt lucruri care au mai fost deja votate de două ori de către noi şi nu s-a schimbat nimic, deci ar fi greu de argumentat de ce nu am vota şi a treia oară, cu toate că nu este un fapt obişnuit să îţi schimbi Guvernul din şase în şase luni şi sunt şi lucruri care pot fi criticate, care vor fi criticat.Vom da şi noi o şansă coaliţiei PSD-ALDE prin voturile noastre, astăzi, la învestirea Guvernului”, a declarat Kelemen Hunor.