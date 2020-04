UEFA a reprogramat Campionatul European de fotbal feminin

Site-ul oficial al Federației Române de Fotbal (FRF) informează că în urma şedinţei de joi a Comitetului Executiv al UEFA s-a decis reprogramarea turneului final al Campionatului European de fotbal feminin din 2021 pentru perioada 6-31 iulie 2022. Competiţia se va desfăşura tot în Anglia.

Reamintim că UEFA a anunțat, la 17 martie, amânarea EURO 2020 pentru anul viitor, din cauza pandemiei de COVID-19 și din dorința forului european de a-i proteja pe toți cei implicați în fenomen, permițând, de asemenea, încheierea competițiilor la nivel național și a celor europene.

Președintele UEFA, Aleksander Čeferin, a comentat decizia amânării WEURO 2021: „Când a trebuit să luăm o decizie urgentă privind amânarea UEFA EURO 2020, am avut în vedere și impactul pe care l-ar avea asupra Campionatului European feminin din 2021. Am analizat cu atenție toate opțiunile și am ținut cont de angajamentul nostru pentru creșterea fotbalului feminin. Prin mutarea turneului final din 2021 în anul următor, ne asigurăm că această competiție va fi cea mai importantă din vara anului 2022, oferindu-i toată vizibilitatea pe care o merită”.

Directorul UEFA pe fotbal feminin, Nadine Kessler, a declarat: „Întrebarea de bază care ne-a ghidat împreună cu Federația Engleză a fost: Ce este mai bine pentru fotbalul feminin? Având în vedere că Jocurile Olimpice s-au mutat în vara anului 2021, credem cu tărie că reprogramarea Campionatului European feminin în 2022 reprezintă cea mai bună decizie pentru această competiție, jucătoare, fanii, partenerii noștri din fotbalul feminin și pentru toți cei implicați în toate domeniile și la toate nivelurile jocului. UEFA WEURO este cel mai mare eveniment sportiv pentru femei din Europa. Este, de asemenea, printre cele mai mari evenimente sportive din lume și, prin urmare, are nevoie și merită o atenție deosebită. Această decizie ne va permite să oferim un turneu care atrage atenția globală, maximizează acoperirea mass-media și crește prezența publicului pe stadioane, prin urmare, ne ajută să ne îndeplinim obiectivul principal, de a inspira următoarea generație de fotbaliste”.

Naidine a atras atenția și asupra faptului că mutarea turneului final în 2022 va permite promovarea și activarea partenerilor implicați așa cum se cuvine, lucru care ar fi fost dificil dacă ar fi rămas în vara anului 2021, care se anunță a fi una foarte aglomerată în privința competițiilor. „Este un semn clar al angajamentului față de partenerii noștri dedicați, care ni s-au alăturat de când am decis să sepărăm sponsorizarea fotbalului feminin de fotbalul masculin”.

Președintele UEFA, Aleksander Čeferin, a mai adăugat: „Aș dori, de asemenea, să mulțumesc Federației Engleze, comitetului local de organizare și asociațiilor noastre membre, care sunt la fel de convinși ca noi că amânarea pentru 2022 va fi în beneficiul fotbalului feminin. Familia fotbalului a dat dovadă încă o dată de unitate, iar acum ne aflăm în situația de a aștepta cu nerăbdare o vară europeană plină fotbal atât în 2021, dar și în 2022. Am ajuns la această concluzie mulțumită colaborării foarte bune cu FIFA și Federația Jocurilor Commonwealth”.

Campionatul European de fotbal feminin trebuia să se desfășoare în vara anului viitor în Anglia, în următoarele orașe: Brighton & Hove (Brighton Community Stadium), Londra (Brentford Community Stadium), Manchester (Manchester City Academy Stadium), Milton Keynes (Stadionul MK), Nottingham (City Ground), Rotherham (New York Stadium), Sheffield (Bramall Lane) și Southampton (St Mary’s Stadium). Finala era programată pe stadionul Wembley.

Reprezentativa de fotbal feminin a României continuă lupta pentru un loc la turneul final. Tricolorele au disputat trei partide din actualele preliminarii, cu Belgia (scor 0-1), Lituania (scor 3-0) și Elveția (scor 0-6). Au mai rămas de jucat cinci meciuri, datele de disputare ale acestora urmând a fi reprogramate.