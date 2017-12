OGĂRARU, INCLUS ÎN LOTUL LUI AJAX

Antrenorul lui Ajax Amsterdam, Martin Jol, a anunţat, ieri, lotul pentru partida cu FC Timişoara din Grupa A a UEFA Europa League, iar printre cei 20 de jucători se află şi românul George Ogăraru, informează site-ul oficial al batavilor. Jol nu va putea conta pe atacantul Kennedy Bakircioglu, care este accidentat, dar în lot au fost opriţi Vertonghen, Anita şi Emanuelson, care au acuzat probleme medicale după ultimul meci din campionat. Partida dintre FC Timişoara şi Ajax Amsterdam, din etapa a 5-a a Grupei A, se va disputa miercuri, de la ora 22.05, pe Stadionul “Dan Păltinişanu” din Timişoara.

CHIVU, DIN NOU CRITICAT

Presa italiană a critică prestaţia fundaşului Cristian Chivu la meciul pe care Internazionale Milano l-a câştigat, cu 1-0, în faţa Fiorentinei, în etapa a 14-a a campionatului Italiei. Site-ul ilsussidiario.net l-a notat pe Chivu cu 5,5, apreciind că românul pare obosit şi a fost depăşit în duelurile unu la unu. Datasport a notat că fundaşul român a fost cel care a întâmpinat cele mai multe probleme cu atacanţii Fiorentinei şi i-a acordat nota 6. Nici site-ul tuttomercatoweb.com nu l-a iertat pe Chivu, notându-l cu 5,5. “În prima repriză a fost timid şi imprecis. În a doua a reuşit să controleze mai bine situaţiile”, a scris sursa citată. Cea mai dură a fost Agenţia Calciomercato, care l-a notat pe Chivu cu 5 şi a subliniat că românul a demonstrat că nu-i place să joace fundaş stânga.

FABBIANI AR PUTEA AJUNGE LA SPORTING BRAGA

Atacantul Cristian Fabbiani, împrumutat de CFR Cluj la River Plate, ar putea ajunge la formaţia portugheză Sporting Braga. Conform publicaţiei argentiniene Ole, River Plate nu intenţionează că plătească suma de 2,5 milioane de euro cerută de CFR pentru a-şi asigura serviciile lui Fabbiani, care în mod sigur va părăsi clubul din capitala Argentinei în luna decembrie. Braga ar putea face în următoarele săptămâni o ofertă oficială pentru achiziţionarea lui Fabbiani. Presa argentiniană scrie că Fabbiani nu doreşte să revină la CFR Cluj, deoarece soţia sa, modelul Victoria Vanucci, nu vrea să se mute în România.

MARQUEZ ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU BARCA

Fundaşul mexican Rafael Marquez şi-a prelungit contractul cu FC Barcelona până în luna iunie a anului 2012, iar clubul catalan i-a fixat jucătorului o clauză de reziliere în valoare de 100 de milioane de euro. Rafa Marquez, în vârstă de 30 de ani, a venit la FC Barcelona în vara lui 2003, de la AS Monaco, iar contractul său actual ar fi expirat în vara anului viitor. De când joacă pentru formaţia de pe “Camp Nou”, mexicanul a bifat 227 de partide oficiale, el fiind unul dintre cei mai folosiţi străini din lotul catalanilor. FC Barcelona a mai prelungit în ultima perioadă şi contractele altor jucători importanţi, precum Valdes, Toure, Messi, Puyol, Abidal sau Iniesta, iar ultimul pe lista negocierilor pentru prelungirea înţelegerii este Pique.

ARENA DIN BEIJING SE TRANSFORMĂ

Stadionul Olimpic din Beijing, cunoscut şi sub numele de Cuib de Pasăre, va fi transformat în pistă de schi, urmând să fie montată o rampă, iar inaugurarea va avea loc pe 19 decembrie. Pentru această transformare au fost demontate 5.000 de locuri, urmând să fie montată rampa cu o lungime de 80 m, care va fi acoperită cu un strat de zăpadă artificială de 40 cm grosime. Pista de schi va fi deschisă până pe 20 februarie, iar intrarea va avea preţuri cuprinse între 12 şi 18 euro. După Jocurile Olimpice de la Beijing, arena “Cuib de Pasăre” a găzduit în 2009 finala Cupei Italiei, curse de maşini, dar a fost şi una din principalele atracţii turistice ale oraşului.

FEDERER, DE CINCI ORI LIDER ATP

Elveţianul Roger Federer încheie sezonul pe primul loc în clasamentul ATP pentru a cincea oară în carieră, după un interimat de un an asigurat de spaniolul Rafael Nadal. Deja nr. 1 mondial la finalul perioadei 2004-2007, elveţianul l-a egalat pe Jimmy Connors (1974-78) şi se apropie de deţinătorul recordului, Pete Sampras (1993-98). Federer este doar al doilea jucător care reuşeşte să devină nr. 1 după ce a cedat acest titlu. Doar cehul Ivan Lendl (1985-87, apoi în 1989) a mai reuşit această performanţă. În vârstă de 28 de ani, Federer începe luni a 259-a săptămână în fruntea clasamentului ATP. Deţinătorul recordului este Sampras, cu 286 de săptămâni.

SERENA WILLIAMS, SUSPENDATĂ CONDIŢIONAT PENTRU DOI ANI

Jucătoarea de tenis Serena Williams a primit o suspendare condiţionată timp de doi în circuitul WTA, după ce a agresat verbal un arbitru de linie în semifinala din acest an de la US Open. De asemenea, liderul clasamentului mondial a primit o amendă de 82.500 de dolari. În cazul în care Serena Williams va recidiva în următorii doi ani, ea va fi suspendată efectiv, iar amenda se va dubla. În timpul semifinalei de la US Open, cu Kim Clijters, la scorul de 4-6, 5-6, 15-30, Williams a servit o a doua minge având piciorul pe linia de fund, lucru semnalat de un arbitru de tuşă arbitrului principal pentru a sancţiona o dublă greşeală. Scorul era 15-40, adică minge de meci pentru Clijsters, când Serena a agresat verbal arbitrul de linie, apropiindu-se la câţiva metri de acesta. Americanca a primit un al doilea avertisment pentru “comportament antisportiv”, ceea ce a dus la pierderea punctului şi a meciului. Serena Williams primise un prim avertisment după ce şi-a izbit racheta de sol, într-un gest de furie după un punct pierdut.