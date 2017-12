LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa debutează la CN de rugby Under 17

Ieri a debutat la Constanţa turneul final al Campionatului Naţional de rugby pentru juniori Under 18, meciurile fiind găzduite de Stadionul “Constructorul-Cleopatra”. Prima zi a programat meciurile din sferturile de finală ale competiţiei, în care s-au înregistrat următoarele rezultate: RC Pantelimon - U. Gens Cluj 35-5; Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu” Bucureşti - LPS Suceava 22-14; LPS Focşani - CSS 2 Baia Mare 39-0; CSS Bîrlad - CSS 3 Steaua 20-16. Semifinalele sînt programate joi, tot pe terenul “Constructorul-Cleopatra”. Astăzi va debuta pe stadionul de rugby LPS din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan” şi turneul final al CN de rugby pentru juniori Under 17, unde Constanţa este reprezentată de Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”. Elevii lui Adrian Pllotschi dau piept, de la ora 17.30, în sferturile de finală ale competiţiei, cu CSS Bîrlad şi, chiar dacă oaspeţii sînt cotaţi cu prima şansă, constănţenii speră să se califice în faza următoare a întrecerii. În celelalte meciuri din sferturi la Under 17 sînt programate următoarele partide - ora 9.00: Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu” - Colegiul Tehnic “Traian Vuia” Galaţi; ora 10.30: CSS Tecuci - CSM Baia Mare; ora 19.00: CTMR TF Metrorex Bucureşti - CS Unirea Paşcani.

Echipa feminină de tenis de masă a LPS-ului defilează în Superligă

Cu titlul deja asigurat, echipa feminină de tenis de masă de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul a jucat fără emoţii în penultima etapă a Superligii feminine. Cristina Hîrîci, Anamaria Sebe şi Roxana Iamandi au obţinut, luni, la Bistriţa, alte trei victorii în întrecerea internă pe echipe: 9-6 cu Stirom Bucureşti şi 9-2 cu Hidroconstrucţia Slatina şi CSM-LPS Bistriţa. „Fetele au jucat bine şi au făcut şi un ultim antrenament înainte de plecarea în Slovacia. Sperăm să revenim cu rezultate bune şi de acolo”, a declarat antrenoarea Liliana Sebe. Imediat după terminarea întrecerii de la Bistriţa, fetele au plecat spre Bratislava, acolo unde mîine va deputa Openul Slovaciei rezervat junioarelor şi juniorilor. Alături de Hîrîci şi Sebe, la competiţie va participa şi Lucian Munteanu, sportivii constănţeni urmînd să evolueze în toate probele întrecerii. Open-ul Slovaciei se va încheia duminică, însă cei trei sportivi nu vor reveni în ţară, pe 27 mai, în Polonia, la Wladyslawowo, fiind programată o nouă întrecere rezervată junioarelor şi juniorilor.

Adelina Cenuşă şi Teea Milea participă la CN de gimnastică pentru junioare

Astăzi, la Buzău, îşi dau întîlnire cele mai bune gimnaste junioare din ţară, categoria a patra, acestea urmînd să concureze pînă vineri pentru titlurile naţionale puse la bătaie în cadrul Campionatului Naţional. Printre micuţele participante se numără şi două sportive de la CS Farul, Adelina Cenuşă şi Teea Milea. Cele două sportive pregătite de Clemenţa Garabet speră să urce pe podiumul concursului.

Pavel şi Tecău, în sferturi la Kitzbuhel

Perechea formată din românii Andrei Pavel şi Horia Tecău s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Kitzbuhel (Austria), turneu dotat cu premii în valoare totală de 450.000 de euro. În primul tur, Pavel şi Tecău a dispus, cu scorul de 7-6 (7/5), 3-6, 11-9, de cuplul Victor Hănescu / Jaroslav Levisnky (România / Cehia). Pentru calificarea în turul secund, Pavel şi Tecău vor primi 45 de puncte ATP şi un cec în valoare totală de 3.440 de euro. Pentru un loc în semifinale, Pavel şi Tecău vor juca împotriva învingătorilor din partida Mariusz Fyrstenberg / Marcin Matkowski (Polonia, cap de serie nr. 1) şi Robert Kendrick / Daniel Koellerer (SUA / Austria, beneficiarii unui wild-card).

Raluca Olaru, în turul secund la Varşovia

Raluca Ioana Olaru s-a calificat, ieri, în turul al doilea al turneului WTA de la Varşovia, dotat cu premii în valoare de 600.000 de dolari. Venită din calificări, Olaru a trecut de australianca Jelena Dokic, în două seturi, scor 6-4, 6-3. În următoarea fază a competiţiei, Olaru va juca împotriva jucătoarei Goerges (Germania, nr. 87 WTA). Olaru şi Goerges fac pereche la dublu şi s-au calificat, ieri, în turul secund, după ce au învins, cu scorul de 7-5, 6-4, cuplul Liga Dekmeijere / Ipek Senoglu (Letonia/Turcia). Pentru calificarea în turul secund la simplu, Olaru va primi 60 de puncte WTA şi un cec de 8.000 de dolari. Şi Alexandra Dulgheru (nr. 238 WTA), jucătoare venită din calificări, s-a calificat în turul secund la Varşovia, după ce a dispus, în primul tur, de o altă sportivă din România venită din calificări, Agnes Sztamari (nr. 333 WTA), cu scorul de 6-3, 6-4. Pentru accederea în turul al doilea, Dulgheru va primi 60 de puncte WTA şi un cec în valoare de 8.000 de dolari, în timp ce Szatmari va primi un punct WTA şi un cec de 4.300 de dolari. În schimb, Edina Gallovits a ratat calificarea în turul secund la Varşovia, fiind învinsă, cu scorul de 3-6, 7-5, 6-3, de Jill Craybas (SUA). Pentru participarea la turneul de la Varşovia, Gallovits va primi un punct WTA şi un cec de 4.300 de dolari. Tot ieri, Gallovits a ratat calificarea în turul secund al probei de dublu de la Varşovia. Gallovits, care a făcut pereche cu Olga Govorţova (Belarus), a fost învinsă, cu scorul de 6-1, 6-2, de cuplul chinez Zi Yan / Jie Zheng (cap de serie nr. 2).

Monica Niculescu s-a calificat în turul doi la Strasbourg

Jucătoarea română de tenis, Monica Niculescu, s-a calificat, ieri, în turul secund al turneului de la Strasbourg (Franţa), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. În primul tur, Niculescu a învins-o pe sportivă germană Anna-Lena Groenefeld, scor 4-6, 6-2, 6-3. Pentru accederea în turul al doilea, Niculescu va primi 30 de puncte WTA şi un cec în valoare de 2.950 de dolari. În turul secund, Niculescu o va întîlni pe învingătoarea partidei dintre Yulia Beigelzimer (Ucraina), jucătoare venită din calificări, şi Claire Feuerstein (Franţa), beneficiara unui wild-card.

Adrian Ungur şi Adrian Cruciat au ratat accederea în turul doi al calificărilor de la Roland Garros

Tenismenii Adrian Ungur şi Adrian Cruciat au ratat, ieri, accederea în turul al doilea al calificărilor de la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. În primul tur, Adrian Ungur a cedat, scor 6-4, 5-7, 9-7, în faţa germanului Alexander Flock, în timp ce Edouard Roger-Vasselin (Franţa) l-a învins, scor 6-3, 6-2 pe Adrian Cruciat. Tot în turul I, va mai evolua şi Victor Crivoi, cap de serie nr. 4, care îl va înfrunta pe spaniolul David Marrero.

Adunarea Generală a FRH, amînată din cauza lipsei de cvorum

Adunarea Generală a Federaţiei Române de Handbal (FRH) trebuia să aibă loc ieri, de la ora 11.00, dar s-a decis amînarea ei, pentru că nu a fost întrunuit cvorumul necesar desfăşurării ei, se arată într-un comunicat al forului condus de Cristian Gaţu. La Adunarea Generală a FRH ar fi trebuit să participe două treimi din membrii cu drept de vot, adică 122, dar la lucrări au fost prezenţi doar 88. Astfel, Adunarea Generală a fost amînată pentru data de 26 mai, tot de la ora 11.00, ea urmînd să se desfăşoare la un hotel din Bucureşti. Pe ordinea de zi, care va fi menţinută, erau prevăzute prezentări ale unor rapoarte de activitate, prezentarea unui plan de activitate al FRH pentru anul 2009, aprobarea calendarului intern şi internaţional pentru anul în curs, precum şi adoptarea mai multor modificări aduse Statutului Federaţiei. Deoarece în Adunarea Generală se va propune modificarea Statutului FRH, alegerile pentru funcţiile din cadrul forului handbalistic român vor fi programate în toamna acestui an, după adoptarea modificărilor din regulament.

Naţionala de handbal feminin se va reuni joi, la Bucureşti

Echipa naţională de handbal feminin a României se va reuni, joi seară, la Bucureşti, în vederea pregătirii şi susţinerii meciurilor oficiale cu reprezentativa Belarusului (jocul tur pe 6 iunie, în deplasare, iar returul la Bucureşti, pe 13 iunie), din playoff-ul Campionatului Mondial din China, care va avea loc în luna decembrie. “Ne vom reuni pe 21 mai seara, iar a doua zi dimineaţă fetele vor efectua vizita medicală la Centrul de Medicină Sportivă, urmînd ca pe 24 mai să plecăm spre Drobeta Tr. Severin. Avem programate o săptămînă de pregătiri şi meciurile de verificare cu Polonia”, a declarat antrenorul Radu Voina. Tehnicianul reprezentativei a mai precizat că din lotul convocat va absenta doar extrema dreapta Cristina Vărzaru: “Cristina mai are de susţinut meciuri în campionatul danez şi va sosi la lot pe 1 sau 2 iunie”. Antrenorul naţionalei a făcut referiri şi la posibilitatea ca portarul Luminiţa Huţupan-Dinu să joace în partida retur cu Belarus, de pe 13 iunie. “Eu nu ştiu de aşa ceva. Luminiţa ne-a anunţat că se retrage şi mi s-ar fi părut normal dacă dorea să vină, să vină la ambele meciuri cu Belarus. Dacă nu poate veni şi la tur şi la retur, atunci probabil va primi felicitările pentru încheierea carierei din tribună”, a spus Radu Voina. Componenţa lotului României este următoarea: Paula Ungureanu, Florentina Stanciu şi Mihaela Smedescu - portari, Valentina Elisei-Ardean, Iulia Puşcaşu, Ramona Maier şi Cristina Vărzaru - extreme, Ionela Gîlcă-Stanca şi Oana Manea - pivoţi, Cristina Neagu, Adina Fiera-Meiroşu, Carmen Amariei, Narcisa Lecuşanu, Ada Moldovan, Oana Şoit şi Melinda Geiger - linia de 9 m. Meciurile de verificare cu naţionala Poloniei vor avea loc pe 29 şi 30 mai, ambele de la ora 19.00, la Drobeta Tr. Severin.

Selecţie la handbal feminin la CSS 1

Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 Constanţa organizează selecţie pentru grupele de handbal fete, copii născuţi în anii 1996, 1997 şi 1999. Viitoarele sportive sînt aşteptate zilnic, la Sala “Tomis” (fosta Sală “Hidrotehnica” - zona CET), de luni pînă vineri, între orele 7.00-11.00 şi 13.00-16.00. Telefoane de contact: 0241.695757 şi 0722.126864.