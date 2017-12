Futsal Municipal forţează intrarea în semifinale

Futsal Municipal Constanţa şi Athletic Club Bucureşti vor juca sîmbătă pentru a ocupa ultimul loc rămas neocupat în semifinalele play-off-ului. S-au calificat deja în penultimul act din Liga I la fotbal în sală trei formaţii: CIP Deva (7-2 şi 3-0 - neprezentare, cu CFS Poli Timişoara), ACS Odorheiu Secuiesc (4-1 şi 10-4 cu Clujana Cluj) şi Energoconstrucţia Craiova (4-2 şi 4-1 cu Informatica Timişoara). În semifinale, ultimele două vor juca între ele, tot în sistemul cel mai bun din trei meciuri, iar campionii vor întîlni echipa care se va califica după meciul programat sîmbătă, de la ora 14.00, în sala de sport a Şcolii Generale nr. 20 din Bucureşti. O sală improprie unui joc atît de important, dar care este omologată de FRF… Bucureştenii au insistat să joace acolo şi federaţia a fost de acord! Meciul decisiv dintre Athletic şi Municipal se joacă pentru că ambele echipe au cîştigat cîte un meci din sferturile de finală, pe cel programat acasă: bucureştenii cu 5-2, iar constănţenii cu 6-3. În caz de egalitate după timpul regulamentar (40 de minute), partida se va prelungi cu două reprize a cîte cinci minute, iar dacă egalitatea persistă se vor executa lovituri de departajare. Jucătorii antrenaţi de Dragoş Chipară şi Georges Mihai vor efectua deplasarea în ziua meciului, singurul indisponibil fiind Stanciu, accidentat. Probleme de sănătate acuză şi Toader, care nu s-a antrenat decît vineri, însă “căpitanul” va strînge din dinţi şi va fi pe teren în acest joc extrem de important. Din lotul Municipalului vor face parte: Traşcă şi Resmeriţă - portari; Toader, Florea, Cărăuleanu, Micu, Stoianof, Badea, Ciobănaşu, G. Mihai şi Arif.

RCJ Farul joacă la Baia Mare

În penultima etapă a play-off-ului Diviziei Naţionale de rugby, Farul va evolua sîmbătă dimineaţă, de la ora 11.00, pe terenul echipei Remin Baia Mare, deja sigură de prezenţa în semifinalele campionatului. Obiectivul formaţiei antrenate de Paul James Nixon, Gheorghe Florea şi Florea Opriş, lipsită de aportul accidentaţilor Gheară, Carpo şi Mocanu este o prestaţie onorabilă, o surpriză pe terenul băimărenilor fiind greu de prevăzut, dat fiind rezultatele anterioare şi prestaţia sub aşteptări din etapa precedentă, 10-40 cu Universitatea Cluj. După două înfrîngeri în sezonul regulat, rugbyştii constănţeni au realizat cel mai bun meci chiar împotriva Reminului, în prima întîlnire din acest an, remizînd la 12, dar fiind privaţi de arbitrajul potrivnic să obţină o victorie meritată.

În Campionatul Judeţean de fotbal, două meciuri în aceeaşi zi pentru Luceafărul Amzacea!

Duminică, începînd cu ora 12.00, se vor disputa partidele etapei a 20-a în Campionatul Judeţean de fotbal. Lidera Seriei Sud, Luceafărul Amzacea, are şansa să obţină şase puncte în aceeaşi zi! Luceafărul va cîştiga la masa verde jocul cu AS Dumbrăveni (retrasă din campionat) şi va juca în devans pentru etapa a 24-a, la Carvăn, meciul cu Voinţa Lipniţa. În Seria Nord, dacă Axiopolis este scăpată în cîştigătoare, Gloria Seimeni, CSO II Ovidiu şi Steaua Speranţei Siliştea continuă lupta de la distanţă pentru poziţia secundă. Programul meciurilor - SERIA NORD: CSO II Ovidiu - Viitorul Fîntînele; Steaua Speranţei Siliştea - Voinţa Siminoc; Viitorul Vulturu - Sportul Tortomanu; Dunaris Topalu - Sport Club Horia; Axiopolis Sport Cernavodă - Dacia Mircea Vodă; Viitorul Tîrguşor - Gloria Seimeni; Voinţa Săcele - Ulmetum Pantelimon. Clasament Nord: 1. Cernavodă 52p; 2. Seimeni 40p; 3. CSO II Ovidiu 39p; 4. Săcele 38p; 5. Siliştea 37p; 6. Mircea Vodă 32p (18j); 7. Tortomanu 31p; 8. Siminoc 27p; 9. Vulturu 24p; 10. Horia 20p; 11. Topalu 15p; 12. Fîntînele 10p (18j); 13. Pantelimon 10p; 14. Tîrguşor 8p. SERIA SUD: Marmura Deleni - Portul II (se joacă la Pietreni); Viitorul Mereni - Avîntul Comana (se joacă la Osmancea); Fulgerul Chirnogeni - Sport Prim Oltina; Viitorul II Cobadin - Tropheum Adamclisi; AS Independenţa - Farul II Tuzla. Luceafărul Amzacea - AS Dumbrăveni 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat). Partida Voinţa Lipniţa - Recolta Negru Vodă a fost amînată. Tot duminică se va mai disputa, în devans pentru etapa a 24-a, întîlnirea Voinţa Lipniţa - Luceafărul Amzacea (ora 15.00, se joacă la Carvăn). Clasament Sud: 1. Amzacea 42p (18j); 2. Portul II Constanţa 41p; 3. Oltina 40p; 4. Mereni 35p; 5. Chirnogeni 32p; 6. Viitorul II Cobadin 32p; 7. Lipniţa 29p; 8. Farul II Tuzla 28p; 9. Negru Vodă 27p (18j); 10. Dumbrăveni 22p (echipă retrasă din campionat; pierde cu 0-3 toate meciurile din retur); 11. Adamclisi 19p; 12. Independenţa 14p; 13. Comana 12p; 14. Deleni 5p.

Andrei Pavel joacă finala la Barcelona

Tenismanul constănţean Andrei Pavel, alături de germanul Andreas Waske, va disputa finala probei de dublu a turneului de la Barcelona, dotat cu premii în valoare totală de 900.000 de dolari. Dublul româno-german a dispus, în semifinale, cu 4-6, 6-0, 10-5 de Nicolas Almagro - Marcel Granollers Pujol şi va întîlni, în ultimul act, învingătoarea disputei dintre Mark Knowles - Daniel Nestor şi Rafael Nadal - Bertolome Salva Vidal. În turneul feminin de la Budapesta, Sorana Cîrstea a dispus, în sferturi, cu 2-6, 6-1, 6-4 de Eleni Daniilidou.